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  2. Септември (София) U19

Божинов се видя с известен италиански директор

  • 3 ное 2026 | 21:18
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Бившият национал Валери Божинов, който отскоро отговаря за връзката на феновете на Левски с отбора на Хулио Веласкес, се срещна с шефа на академията на Фиорентина Валентино Анджелони. Последният е сред популярните лица във футбола на Апенините, след като наскоро беше обявен за най-добър сред директорите на ДЮШ в италианските клубове.

Анджелони е в България по повод утрешния мач на "Ла Виола" срещу Септември (София) в Младежка Шампионска лига. Божинов е известно име на Ботуша, като наскоро беше сред VIP гостите за стогодишнината на клуба от Флоренция. Бившият нападател игра за "виолетовите" през сезон 2005/2006, след което беше преотстъпен под наем в Ювентус. Валери се видя с италианеца на вечеря в механа, където присъстваше и спортният директор на Септември Кристиян Добрев.

Септември иска да покаже друго лице срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига
Септември иска да покаже друго лице срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Двубоят между българите и италианците в Младежка Шампионска лига е утре от 12:30 часа и ще бъде предаван пряко в Sportal.bg!

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