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Гол след гол: 29 попадения в седемте изиграни срещи от десетия кръг при U15

  • 3 ное 2026 | 19:53
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Десетият кръг в Елитната група до 15 години предложи интересни двубои и общо 29 попадения в седемте изиграни срещи.

Двубоят между Спартак (Варна) и Левски бе отложен поради лошите метеорологични условия. Единствената завършила среща без голове бе тази между Дунав и Черно море - 0:0.

Най-убедителната победа постигна Лудогорец, който се наложи с 5:0 над Шипка Старс. Национал победи Марица с 4:1, а Септември спечели резултатния двубой срещу ЦСКА 1948 с 4:2.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от изиграните срещи в десетия кръг на първенството.

Насладете се на головете от десетия кръг в Елитната група до 15 години!

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