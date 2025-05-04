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Резултати, голмайстори и класиране след 23-ия кръг на Северозападната Трета лига

  • 4 май 2025 | 15:35
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Резултати, голмайстори и класиране след 23-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 23-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево загуби от Янтра (Полски Тръмбеш), а вторият Вихър удари Локомотив (Дряново) и намали разликата до първото място.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

3 май 2025 г., събота, 18:00 ч:

Вихър (Славяново) - Локомотив (Дряново) 2:0

1:0-Константин Генков (33)

2:0-Иван Джантов (75)

Партизан (Червен бряг) - Бдин (Видин) 2:2

0:1-Роберто Росенов (14)

1:1-Асен Русинов (72)

1:2-Денис Николов (80)

2:2-Алекс Чакъров (90)

Ювентус (Малчика) - Левски 2007 (Левски) 1:0

1:0-Ивайло Дюлгеров (55)

Ком (Берковица) - Павликени (Павликени) 4:1

1:0-Митко Панов (2)

2:0-Ивайло Тодоров (19)

2:1-Пламен Илиев (42)

3:1-Ивайло Тодоров (45)

4:1-Ангел Цолов (90)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Севлиево (Севлиево) 2:0

1:0-Красен Славчев (25)

2:0-Марио Балъков (53)

Локомотив (Мездра) - Академик (Свищов) 0:0

Етър II (Велико Търново) – почива

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