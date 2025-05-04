Резултати, голмайстори и класиране след 23-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 23-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево загуби от Янтра (Полски Тръмбеш), а вторият Вихър удари Локомотив (Дряново) и намали разликата до първото място.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
3 май 2025 г., събота, 18:00 ч:
Вихър (Славяново) - Локомотив (Дряново) 2:0
1:0-Константин Генков (33)
2:0-Иван Джантов (75)
Партизан (Червен бряг) - Бдин (Видин) 2:2
0:1-Роберто Росенов (14)
1:1-Асен Русинов (72)
1:2-Денис Николов (80)
2:2-Алекс Чакъров (90)
Ювентус (Малчика) - Левски 2007 (Левски) 1:0
1:0-Ивайло Дюлгеров (55)
Ком (Берковица) - Павликени (Павликени) 4:1
1:0-Митко Панов (2)
2:0-Ивайло Тодоров (19)
2:1-Пламен Илиев (42)
3:1-Ивайло Тодоров (45)
4:1-Ангел Цолов (90)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Севлиево (Севлиево) 2:0
1:0-Красен Славчев (25)
2:0-Марио Балъков (53)
Локомотив (Мездра) - Академик (Свищов) 0:0
Етър II (Велико Търново) – почива