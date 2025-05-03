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  3. Веласкес определи групата на Левски за мача с Лудогорец

Веласкес определи групата на Левски за мача с Лудогорец

  • 3 май 2025 | 13:29
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Веласкес определи групата на Левски за мача с Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 32-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Двубоят на стадион „Хювефарма Арена“ е днес от 19:30 часа.

Аут са Матей Маркович, Майкон, Карл Фабиен и Александър Колев. В разширения състав попадна Цунами.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Келиан ван дер Каап, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Джавад Ел Джемили, Асими Фадига, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Илиян Стефанов, Мустафа Сангаре.

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