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  3. Треньорът на Борусия (Дортмунд) попаднал в полезрението на клубове от Англия, Тотнъм следи ситуацията

Треньорът на Борусия (Дортмунд) попаднал в полезрението на клубове от Англия, Тотнъм следи ситуацията

  • 24 апр 2025 | 14:57
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Треньорът на Борусия (Дортмунд) попаднал в полезрението на клубове от Англия, Тотнъм следи ситуацията

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач е попаднал в полезрението на няколко клуба от английската Висша лига, информира германският вестник "Билд". Тотнъм, по-специално, следи отблизо работата на хърватския специалист, като се твърди, че вече е направил запитване. Ковач бе привлечен начело на Борусия Дортмунд в края на януари, когато наследи Нури Шахин на поста. 53-годишният треньор е бивш национален селекционер на Хърватия. Водил е още отборите на Айнтрахт Франкфурт, Байерн Мюнхен, Волфсбург и Монако.

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Снимки: Gettyimages

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