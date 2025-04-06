Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 1/2-финал №2 в НВЛ: Берое 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

1/2-финал №2 в НВЛ: Берое 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2025 | 18:26
  • 587
  • 0

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) посреща действащия шампион Левски София в мач №2 от полуфиналните плейофи помежду им в efbet Супер Волей.

Срещата е тази вечер от 19,00 часа в зала "Иван Вазов" в Стара Загора и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Убедителен Левски срещу Берое в първия полуфинал
Убедителен Левски срещу Берое в първия полуфинал

"Сините" бяха повече от убедителни в първия полуфинал вкъщи и го спечелиха с 3:0 гейма.

Полуфинал №2:

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)

БЕРОЕ 2016: Любослав Телкийски, Велизар Чернокожев, Руси Желев, Жасмин Величков, Махди Бентахер, Бранислав Ханушек - Петър Каракашев-либеро

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Венислав Антов, Тодор Скримов, Владимир Гърков, Светослав Гоцев, Ливан Осориа - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски на финал срещу Марица след трета поредна победа над ЦСКА

Левски на финал срещу Марица след трета поредна победа над ЦСКА

  • 5 апр 2025 | 19:41
  • 2627
  • 6
Марица без проблеми на 11-и пореден финал след нова победа над ЦПВК

Марица без проблеми на 11-и пореден финал след нова победа над ЦПВК

  • 5 апр 2025 | 19:37
  • 1467
  • 2
Алекс Грозданов пропуска решаващия 1/4-финал за Богданка срещу ЗАКСА

Алекс Грозданов пропуска решаващия 1/4-финал за Богданка срещу ЗАКСА

  • 5 апр 2025 | 19:11
  • 2331
  • 1
Христина Вучкова и Елица Атанасийевич спечелиха Купата на Турция с Фенербахче

Христина Вучкова и Елица Атанасийевич спечелиха Купата на Турция с Фенербахче

  • 5 апр 2025 | 18:47
  • 1616
  • 0
Александър Къндев и Симеон Николов носят нова победа на Лонг Бийч в САЩ

Александър Къндев и Симеон Николов носят нова победа на Лонг Бийч в САЩ

  • 5 апр 2025 | 18:30
  • 1319
  • 0
Илия Петков и Тулуза с драматична загуба на старта на плейофите във Франция

Илия Петков и Тулуза с драматична загуба на старта на плейофите във Франция

  • 4 апр 2025 | 23:16
  • 1327
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:1 Левски, Сангаре се завръща към най-добрите си дни

Берое 0:1 Левски, Сангаре се завръща към най-добрите си дни

  • 6 апр 2025 | 18:39
  • 49493
  • 89
Четири мача и 18 гола

Четири мача и 18 гола

  • 6 апр 2025 | 19:00
  • 21410
  • 2
Щур мач в "Надежда"! Локо (Сф) разплака Славия в паметно дерби

Щур мач в "Надежда"! Локо (Сф) разплака Славия в паметно дерби

  • 6 апр 2025 | 16:45
  • 43495
  • 90
Комедия от грешки провали Ливърпул в Лондон

Комедия от грешки провали Ливърпул в Лондон

  • 6 апр 2025 | 17:55
  • 23850
  • 52
Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, Гарначо с пропуск

Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, Гарначо с пропуск

  • 6 апр 2025 | 17:51
  • 4360
  • 6
Стилияна Николова донесе 2 златни медала на България!

Стилияна Николова донесе 2 златни медала на България!

  • 6 апр 2025 | 13:28
  • 14711
  • 12