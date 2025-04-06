1/2-финал №2 в НВЛ: Берое 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) посреща действащия шампион Левски София в мач №2 от полуфиналните плейофи помежду им в efbet Супер Волей.

Срещата е тази вечер от 19,00 часа в зала "Иван Вазов" в Стара Загора и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Убедителен Левски срещу Берое в първия полуфинал

"Сините" бяха повече от убедителни в първия полуфинал вкъщи и го спечелиха с 3:0 гейма.

Полуфинал №2:

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)

БЕРОЕ 2016: Любослав Телкийски, Велизар Чернокожев, Руси Желев, Жасмин Величков, Махди Бентахер, Бранислав Ханушек - Петър Каракашев-либеро

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Венислав Антов, Тодор Скримов, Владимир Гърков, Светослав Гоцев, Ливан Осориа - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg