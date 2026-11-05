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Алекс Николов: Не гледам личния си резултат, но тази вечер се чувствах страхотно

  • 5 ное 2026 | 02:00
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Националът Александър Николов, който заби фантастичните 35 точки при победата на Кучине Лубе (Чивитанова) над Модена с 3:1 гейма в дербито на 4-ия кръг на италианската Суперлига, беше видимо много щастлив след успеха.

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"Не гледам личния си резултат, но тази вечер се чувствах страхотно, зареден с енергия и адреналин. Щастлив съм от победата, защото дойде срещу страхотен отбор, който се представи страхотно срещу нас, особено в първата половина, където се справихме чудесно. Целият отбор се бореше за всяка топка, никога не се предадохме, и се гордея с този състав. Четири поредни победи в лигата? Хубаво е, разбира се, но все пак не означава нищо. Трябва да продължим по пътя, по който сме поели", сподели Алекс Николов пред клубния сайт.

Снимки: legavolley.it

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