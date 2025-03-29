Започва Пловдив Мастърс

Започва четвъртият ранкинг турнир на Българска снукър федерация - Пловдив Мастърс, който се провежда в клуб “Снукър Утопия” в Града под тепетата през уикенда.

Ето жребия:

Група А

Велиан Димитров, Свилен Мичев, Иван Николчовски, Мирослав Гюров, Димитър Павлов

Група В

Братислав Кръстев, Борис Лазарков, Стефан Лазаров, Петър Станоев

Група С

Жан Лаушман, Сиаодонг Джанг, Христо Димитров, Димо Ангелов

Група D

Максим Костов, Светослав Геков, Радостин Почилеев, Валик Грен, Тодор Златанов

Група Е

Виктор Иванов, Николай Попов, Николай Анев, Цанко Димитров

Група F

Виктор Илиев, Тома Томов, Пресиан Недев, Нено Груйчев, Иван Кюпов