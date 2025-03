Александра Фейгин спечели 15-а олимпийска квота за България за Милано-Кортина 2026

Александра Фейгин спечели 15-а квота за България за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година. Това стана факт с класирането на българката за волната програма при жените на Световното първенство по фигурно пързаляне в Бостън (САЩ).

22-годишната състезателка получи оценка от 57,22 точки за композицията си върху музикалната тема от сериала "Игра на тронове" - Light of the Seven, с което се нареди на 18-о място в кратката програма. Първите 24 от общо 33 фигуристки от първото изпълнение продължават в следващата фаза на надпреварата.

Според регламента на Международния кънки съюз (ISU) именно най-добрите 24 състезателки от Световното през 2025 г. са първите, които взимат олимпийски квоти за страните си за XXV Зимни игри. Останалите пет участнички в олимпийския турнир при жените ще станат известни през септември на световния квалификационен турнир в Пекин. Там ще бъдат допуснати и по една представителка на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг. Фигуристи от двете страни нямат право да участват в състезания под егидата на ISU заради войната в Украйна.

Фигурното пързаляне е четвъртият спорт, в който България вече има гарантирано участие на Игрите догодина след биатлона (8 квоти - 4 за мъже, 4 за жени),, алпийските ски (3 квоти - 2 за мъже, 1 за жена) и ски бягането (3 квоти - 2 за мъже, 1 за жена).

Саша Фейгин е първата българска фигуристка, която ще участва на две олимпиади, след като в Пекин през 2022 година направи своя дебют в най-големия спортен форум на планетата.