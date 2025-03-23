Трима бивши волейболисти на Монтана в “Сборная”! Русия ще атакува участие в ЛА 2028

Трима бивши волейболисти на Монтана попаднаха в разширения състав на Русия.

“Сборная” ще гони класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 под ръководството на Константин Брянский.

В разширения състав на мъжкия национален отбор на Русия за 2025 година попаднаха разпределите Константин Абаев (Верона), Максим Крескин (Енисей) и диагоналът Максим Сапожков (Динамо, Москва), които през годините бяха част от водения от Даниел Пеев Монтана.

В разширения състав на “Сборная” са 6 волейболисти от Локомотив (Новосибирск), който е ръководен от бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов. Това са: Игор Кобзар (разпределител), Иля Казаченков (диагонал), Омар Курбанов (посрещач), Дмитрий Лизик (централен блокировач), Иляс Куркаев (централен блокировач) и Сергей Мелкозьоров (либеро).

В публикувания разширения списък на мъжкия отбор, чийто треньор е наставникът на Динамо (Москва) Константин Брянский, попаднаха 35 волейболисти:

Разпределители:

• Константин Абаев (Верона)

• Павел Панков (Динамо, Москва)

• Роман Порошин (Белогорие)

• Игор Кобзар (Локомотив, Новосибирск)

• Михаил Вишников (МГТУ)

• Максим Крескин (Енисей)

Диагонали:

• Максим Михайлов (Зенит, Казан)

• Иля Казаченков (Локомотив, Новосибирск)

• Роман Мурашко (Енисей)

• Корней Енс (Факел)

• Максим Сапожков (Динамо, Москва)

Посрещачи:

• Павел Тетюхин (Белогорие)

• Роман Пакшин (Кузбас)

• Егор Клюка (Зенит, Санкт Петербург)

• Станислав Динейкин (Зенит, Санкт Петербург)

• Дмитрий Волков (Зенит, Казан)

• Михаил Лабински (Зенит, Казан)

• Антон Семишев (Динамо, Москва)

• Ярослав Подлесних (Динамо, Москва)

• Денис Богдан (Динамо, Москва)

• Омар Курбанов (Локомотив, Новосибирск)

• Максим Бочаров (Енисей)

Централни блокировачи:

• Виталий Дикарев (Факел)

• Артьом Волвич (Зенит, Казан)

• Роман Романовски (Зенит, Казан)

• Алексей Кононов (Зенит, Казан)

• Иляс Куркаев (Локомотив, Новосибирск)

• Дмитрий Лизик (Локомотив, Новосибирск)

• Иля Власов (Динамо, Москва)

• Иван Яковлев (Зенит, Санкт Петербург)

• Георгий Заболотников (Белогорие)

Либеро:

• Иля Фьодоров (Зенит, Казан)

• Валентин Голубев (Белогорие)

• Евгений Баранов (Динамо, Москва)

• Сергей Мелкозьоров (Локомотив, Новосибирск).