Трима бивши волейболисти на Монтана в “Сборная”! Русия ще атакува участие в ЛА 2028

Трима бивши волейболисти на Монтана попаднаха в разширения състав на Русия.
“Сборная” ще гони класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 под ръководството на Константин Брянский.
В разширения състав на мъжкия национален отбор на Русия за 2025 година попаднаха разпределите Константин Абаев (Верона), Максим Крескин (Енисей) и диагоналът Максим Сапожков (Динамо, Москва), които през годините бяха част от водения от Даниел Пеев Монтана.
В разширения състав на “Сборная” са 6 волейболисти от Локомотив (Новосибирск), който е ръководен от бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов. Това са: Игор Кобзар (разпределител), Иля Казаченков (диагонал), Омар Курбанов (посрещач), Дмитрий Лизик (централен блокировач), Иляс Куркаев (централен блокировач) и Сергей Мелкозьоров (либеро).
В публикувания разширения списък на мъжкия отбор, чийто треньор е наставникът на Динамо (Москва) Константин Брянский, попаднаха 35 волейболисти:
Разпределители:
• Константин Абаев (Верона)
• Павел Панков (Динамо, Москва)
• Роман Порошин (Белогорие)
• Игор Кобзар (Локомотив, Новосибирск)
• Михаил Вишников (МГТУ)
• Максим Крескин (Енисей)
Диагонали:
• Максим Михайлов (Зенит, Казан)
• Иля Казаченков (Локомотив, Новосибирск)
• Роман Мурашко (Енисей)
• Корней Енс (Факел)
• Максим Сапожков (Динамо, Москва)
Посрещачи:
• Павел Тетюхин (Белогорие)
• Роман Пакшин (Кузбас)
• Егор Клюка (Зенит, Санкт Петербург)
• Станислав Динейкин (Зенит, Санкт Петербург)
• Дмитрий Волков (Зенит, Казан)
• Михаил Лабински (Зенит, Казан)
• Антон Семишев (Динамо, Москва)
• Ярослав Подлесних (Динамо, Москва)
• Денис Богдан (Динамо, Москва)
• Омар Курбанов (Локомотив, Новосибирск)
• Максим Бочаров (Енисей)
Централни блокировачи:
• Виталий Дикарев (Факел)
• Артьом Волвич (Зенит, Казан)
• Роман Романовски (Зенит, Казан)
• Алексей Кононов (Зенит, Казан)
• Иляс Куркаев (Локомотив, Новосибирск)
• Дмитрий Лизик (Локомотив, Новосибирск)
• Иля Власов (Динамо, Москва)
• Иван Яковлев (Зенит, Санкт Петербург)
• Георгий Заболотников (Белогорие)
Либеро:
• Иля Фьодоров (Зенит, Казан)
• Валентин Голубев (Белогорие)
• Евгений Баранов (Динамо, Москва)
• Сергей Мелкозьоров (Локомотив, Новосибирск).