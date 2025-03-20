Чарлс Оливейра: Знам, че мога да нокаутирам Топурия

Бившият шампион на UFC в лека категория Чарлс Оливейра вярва, че заслужава още един шанс да спечели титлата при 70-килограмите и трябва да го получи преди бившия носител на пояса в по-ниската категория Илия Топурия. Припомняме, че Топурия освободи титлата при 66-килограмовите, за да преследва двубой с хегемона в лека категория до 70 килограма Ислам Махачев. Дагестанецът пък бе последния боец, който нанесе загуба на Чарлс Оливейра и бразилецът също търси още един двубой с него.

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“Ще се бия с всеки, с когото ми кажат. Уважавам Топурия, но това е друга категория. Имам сила в ударите си, жиу-жицуто ми е по-добро. Мисля, че мога да нокаутирам Илия Топурия. Сега е сложно в дивизията, но вярвам, че аз заслужавам следващото претендентското място. Чакам обаждане, но не знам какво ще се случи - има слухове, че следващ претендент може да е Дъстин Порие, Джъстин Гейджи, Илия Топурия”, заяви боецът с прякор До Бронкс пред “Oddspedia”.

Оливейра е един от бойците, които често завършват битките си с нокаут или събмишън. Южноамериканецът е спечелил 13 бонуса в кариерата си в UFC. В лека категория се качва и друг бивш шампион на UFC в категория перо - Макс Холоуей. Оливейра е отворен и към битка реванш с него. Преди десет години Холоуей надделя над Оливейра.

“Битка с Макс Холоуей би била огромна за мен и съм уверен, че ще я спечеля. В първата ни битка имах контузия в ръката. И двамата сме агресивни и си мисля, че ще се вдигне много шум около срещата”, допълни Оливейра.