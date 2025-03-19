Заверче е първият полуфиналист в Шампионската лига

Отборът на Алурон СМС Варта (Заверче) е първият полуфиналист в Шампионската лига по волейбол за мъже.

Възпитаниците на Михал Винярски победиха германския Люнебург с 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:20) във втората 1/4-финална среща, която се игра пред 3300 зрители в Арена “Сосновиец”.

Преди седмица Заверче победи и като гост с 3:0 гейма и така се класира за “Финалната четворка” в Лодз.

Полският национал Бартош Кволек, който не игра на Олимпийските игри в Париж 2024, заби 20 точки (2 аса, 2 блока, 59% ефективност в атака, 16% перфектно и 44% позитивно посрещане - +10) за полския тим.

Диагоналът Карол Бутрин, който игра в първите 3 гейма добави 11 точки (1 блок, 53% ефективност в атака - +7).

Лоренц Карлицек (2 аса, 35% ефективност в атака, 5% перфектно и 35% позитивно посрещане) и Ксандер Кетжински (2 аса, 33% ефективност в атака - +7) записаха по 10 точки.

АЛУРОН СМС ВАРТА, ЗАВЕРЧЕ (ПОЛША) - ЛЮНЕБУРГ (ГЕРМАНИЯ) 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:20)

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 7, Карол Бутрин 11, Бартош Кволек 20, Аарън Ръсел 6, Матеуш Биениек 3, Юрий Гладир 9 - Люк Пери-либеро (Милош Знишол, Кайл енсинг 7, Патрик Лаба 6, Якуб Новосиелски)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ

ЛЮНЕБУРГ: Майкъл Райт, Ксандер Кетжински 10, Лоренц Карлицек 10, Оскар Еспеланд 4, Симон Торви 6, Блейк Лийсън 4 - Тео Мовинкел-либеро (Коул Кетжински 4, Нео Лауман 1, Аксел Ларсен 6)

Старши треньор: ЩЕФАН ХЮБНЕР.