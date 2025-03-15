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Берое - Монтана е дербито в 1/4-финалните плейофи в НВЛ, вижте всички двойки

  • 15 март 2025 | 21:49
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Сблъсъкът между отборите на Берое 2016 (Стара Загора) и Монтана може би ще бъде голямото дерби в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей. Това стана ясно след изиграването на мачовете от последния 22-и кръг от редовния сезон в първенството.

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Берое завърши на 4-о място в крайното класиране с 14 победи и 8 загуби, докато Монтана остана на 5-ото място с 13 победи и 9 загуби. Така домакинското предимство в серията, която ще се играе до 2 победи от 3 мача, ще бъде за старозагорци. Двубоите от тази серия ще бъдат съответно на 22, 25 и 28 март при нужда.

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В другата серия, която ще се играе на същите дати, един срещу друг ще се изправят шампионът и победител в редовния сезон Левски София (19-3) и завършилият на 8-ото място Черно море (Варна) (10-12). Победителят от тази серия ще се изправи срещу победителя от двойката Берое – Монтана в спор за място на финала.

Завършилият на второто място в редовния сезон Локомотив Авиа (Пловдив) (15-7) ще срещне 7-ия Дея спорт (Бургас) (10-12) в първия кръг на плейофите. Победителят от тази двойка ще срещне победителя от двойката Нефтохимик 2010 (Бургас) - ЦСКА в битка за място на финала. Датите на мачовете от тези две плейофни серии са 23, 26 и 29 март.

1/4-финални плейофни двойки в efbet Супер Волей:

(1) Левски София - Черно море (Варна) (8)

(2) Локомотив Авиа (Пловдив) - Дея спорт (Бургас) (7)

(3) Нефтохимик 2010 (Бургас) - ЦСКА (6)

(4) Берое 2016 (Стара Загора) - Монтана (5)

Програма за 1/4-финалните плейофи в НВЛ (точните часове ще бъдат обявени допълнително):

22 март

Левски – Черно море

Берое 2016 - Монтана

23 март

Локомотив Авиа (Пловдив) - Дея спорт (Бургас)

Нефтохимик 2010 (Бургас) - ЦСКА

25 март

Черно море – Левски София

Монтана - Берое 2016

26 март

Дея спорт (Бургас) - Локомотив Авиа (Пловдив)

ЦСКА - Нефтохимик 2010 (Бургас)

28 март

Левски – Черно море*

Берое 2016 - Монтана*

29 март

Локомотив Авиа (Пловдив) - Дея спорт (Бургас)*

Нефтохимик 2010 (Бургас) - ЦСКА*

*Ако е необходимо

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

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Снимки: Startphoto

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