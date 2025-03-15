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  3. Осем са номинираните за ветроходец на годината 2024

Осем са номинираните за ветроходец на годината 2024

  • 15 март 2025 | 10:51
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Осем са номинираните за ветроходец на годината 2024

8 са номинирани за ветроходец на годината 2024. Награждаването е днес в Несебър от 18 ч. Ще бъдат наградени най-изявените ветроходци в 21 класа.

Церемонията се организира от българската федерация по ветроходство съвместно с община Несебър.Номинирани за ветроходец на 2024 година са:

ВИКТОР СТАНОЕВ– Клас ИЛКА 6 ЯК Св. Николай4-то място на Азиатското първенство 30-то място на Световно първенство Клас Илка 431-во място на Европейско първенство сребърна група Клас Илка 4

МАРИАН ШАНГОВ – Клас ИЛКА 6 ЯК Порт Бургас48-то място на Европейско първенство  Клас Илка 6 

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ –48-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ЯК Порт Варна

БОЯНА КОСТУРКОВА –55-то място Европейско първенство Клас Оптимист Як Порт Варна

НИКОЛ БУРГАЗЛИЕВА –47-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ОМСК Циклон

ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009 с шкипер Чавдар Александров1-во място на IRC EAST MIDDLE CHAMPIONSHIP 

ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009  в състав Любен Тодоров, Иво Тодоров и Любен Тенекеджиев-шкипер9-то място генерално и 2-ро място в група Коринтиан под 25 годиниСветовно първенство Клас SB20

АЯ КАСАБОВА –1-во място Световно първенство  под 16 г Клас кайт сърф фристайл ЦСЯК София

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