Осем са номинираните за ветроходец на годината 2024

8 са номинирани за ветроходец на годината 2024. Награждаването е днес в Несебър от 18 ч. Ще бъдат наградени най-изявените ветроходци в 21 класа.

Церемонията се организира от българската федерация по ветроходство съвместно с община Несебър.Номинирани за ветроходец на 2024 година са:

ВИКТОР СТАНОЕВ– Клас ИЛКА 6 ЯК Св. Николай4-то място на Азиатското първенство 30-то място на Световно първенство Клас Илка 431-во място на Европейско първенство сребърна група Клас Илка 4



МАРИАН ШАНГОВ – Клас ИЛКА 6 ЯК Порт Бургас48-то място на Европейско първенство Клас Илка 6



БОРИСЛАВ НИКОЛОВ –48-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ЯК Порт Варна



БОЯНА КОСТУРКОВА –55-то място Европейско първенство Клас Оптимист Як Порт Варна



НИКОЛ БУРГАЗЛИЕВА –47-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ОМСК Циклон



ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009 с шкипер Чавдар Александров1-во място на IRC EAST MIDDLE CHAMPIONSHIP



ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009 в състав Любен Тодоров, Иво Тодоров и Любен Тенекеджиев-шкипер9-то място генерално и 2-ро място в група Коринтиан под 25 годиниСветовно първенство Клас SB20



АЯ КАСАБОВА –1-во място Световно първенство под 16 г Клас кайт сърф фристайл ЦСЯК София