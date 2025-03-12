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Шест непредвидими двубоя в НВЛ!

  • 12 март 2025 | 17:32
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Един кръг преди края на редовния сезон в efbet Супер Волей, въпросителните относно плейофните двойки остават, а междинният 21-ви кръг ще предложи много интересни 6 двубои на волейболните фенове, които започват в 18:30 часа

Сряда, 12-ти март:  

Здрава битка за второто място, плейофите и плейаута в efbet Супер Волей
Здрава битка за второто място, плейофите и плейаута в efbet Супер Волей

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ЦСКА 0:0 (0:0)

Гледай Черно море - ЦСКА на живо по sportbg.bg   

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)

Гледай Локомотив Авиа - Левски София на живо на www.NVL.bg 

  МОНТАНА ВОЛЕЙ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:0 (0:0)

Гледай Монтана Волей - Нефтохимик на живо по Max Sport 2

  ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ДУНАВ (РУСЕ) 0:0 (0:0)

Гледай Хебър - Дунав на живо на www.NVL.bg  

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:0 (0:0)

Гледай Берое - Пирин на живо по sportbg.bg   

ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 0:0 (0:0)

Гледай Добруджа - Дея на живо на www.NVL.bg

Класиране след 20-ия кръг:

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