Шест непредвидими двубоя в НВЛ!

Един кръг преди края на редовния сезон в efbet Супер Волей, въпросителните относно плейофните двойки остават, а междинният 21-ви кръг ще предложи много интересни 6 двубои на волейболните фенове, които започват в 18:30 часа
Сряда, 12-ти март:
Здрава битка за второто място, плейофите и плейаута в efbet Супер Волей
ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ЦСКА 0:0 (0:0)
Гледай Черно море - ЦСКА на живо по sportbg.bg
ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)
Гледай Локомотив Авиа - Левски София на живо на www.NVL.bg
МОНТАНА ВОЛЕЙ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:0 (0:0)
Гледай Монтана Волей - Нефтохимик на живо по Max Sport 2.
ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ДУНАВ (РУСЕ) 0:0 (0:0)
Гледай Хебър - Дунав на живо на www.NVL.bg
БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:0 (0:0)
Гледай Берое - Пирин на живо по sportbg.bg
ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 0:0 (0:0)
Гледай Добруджа - Дея на живо на www.NVL.bg
Класиране след 20-ия кръг: