Шест непредвидими двубоя в НВЛ!

Един кръг преди края на редовния сезон в efbet Супер Волей, въпросителните относно плейофните двойки остават, а междинният 21-ви кръг ще предложи много интересни 6 двубои на волейболните фенове, които започват в 18:30 часа

Сряда, 12-ти март:

Здрава битка за второто място, плейофите и плейаута в efbet Супер Волей

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ЦСКА 0:0 (0:0)

Гледай Черно море - ЦСКА на живо по sportbg.bg

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)

Гледай Локомотив Авиа - Левски София на живо на www.NVL.bg



МОНТАНА ВОЛЕЙ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:0 (0:0)

Гледай Монтана Волей - Нефтохимик на живо по Max Sport 2.

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ДУНАВ (РУСЕ) 0:0 (0:0)

Гледай Хебър - Дунав на живо на www.NVL.bg

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:0 (0:0)

Гледай Берое - Пирин на живо по sportbg.bg



ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 0:0 (0:0)

Гледай Добруджа - Дея на живо на www.NVL.bg

Класиране след 20-ия кръг: