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11-те на Монтана и Добруджа в дербито на върха във Втора лига

  • 11 март 2025 | 16:23
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11-те на Монтана и Добруджа в дербито на върха във Втора лига

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Добруджа, които се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на Втора лига. Мачът на стадион “Огоста” стартира в 17:30 часа.

Сблъсъкът е изключително интересен, тъй като противопоставя първия срещу втория във временното класиране. Разликата към момента помежду им е само две точки в полза на Монтана.

МОНТАНА - ДОБРУДЖА

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 20. Борислав Вакадинов, 18. Костадин Илиев, 4. Никола Борисов, 5. Мартин Михайлов, 6. Денис Динев, 24. Уилфред Коуакоу, 23. Антон Тунгаров, 21. Виктор Добрев, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 28. Здравко Серафимов, 4. Петко Ганев, 27. Ангел Ангелов, 6. Ивайло Климентов, 7. Антон Иванов, 31. Адриан Димитров, 9. Милчо Ангелов, 10. Румен Руменов, 77. Октай Хамдиев.

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