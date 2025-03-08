Загорчич определи групата за дербито с Левски

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Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за дербито с Левски. За гостуването на "Герена" се завръщат Велко Йеленкович и Денислав Александров, които пропуснаха победата над Ботев (Пловдив) (3:2). Извън нея обаче остана Чунг Нгуен До. Юношата на Славия получи пети жълт миналия уикенд и е със спрени права за една среща.

Групата на "белите": Николай Кръстев, Иван Андонов, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Ивайло Найденов, Мохамед Досо, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Емил Стоев, Айкут Рамадан, Владимир Николов, Роберто Райчев, Денислав Александров, Любомир Костов.