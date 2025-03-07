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  3. Нефтохимик разгроми Хебър и отново е втори в efbet Супер Волей

Нефтохимик разгроми Хебър и отново е втори в efbet Супер Волей

  • 7 март 2025 | 20:25
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Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) разгромиха Хебър (Пазарджик) с 3:0 (25:22, 25:14, 25:11) в мач от 20-ия кръг в efbet Супер Волей, който се игра пред 170 зрители в зала ”Бойчо Брънзов”.

Тимът, воден от италианския треньор Франческо Кадеду, си върна второто място в класирането, след като пловдивският Локомотив Авиа загуби с 1:3 от Черно море във Варна.

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Шесткратните шампиони на България натрупаха 40 т., две повече от отбора на Найден Найденов, който е със същия баланс – 13 победи и 7 загуби.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) 3:0 (25:22, 25:14, 25:11)

НЕФТОХИМИК 2010: Георги Братоев 3, Дейвид Кръстев 16, Аксел Трухчев 14, Розалин Пенчев 8, Красимир Георгиев 8, Венцислав Рагин 9 - Владислав Иванов-либеро (Добромир Димитров, Стоян Димитров) 
Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ
 ХЕБЪР: Рангел Витеков 1, Уриел Батиста 10, Трифон Лапков 5, Симеон Топузлиев 5, Александър Кордев 6, Костадин Козелов 6 - Владимир Хаджиев-либеро (Георги Паунов, Мартин Мечкаров 1, Слави Кофов, Христомир Генев) 
Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ.

Съдии: Константин Йовчев, Калоян Крумов 
Бургас

Зала „Бойчо Брънзов“

Зрители: 170

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