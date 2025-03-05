Димитър Димитров и Монпелие на финал за Купата на Франция

Националът Димитър Димитров и неговият Монпелие се класираха на втори пореден финал за Купата на Франция. Димитров и съотборниците му надиграха като домакин Шомон с 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) в полуфинален двубой, който се игра пред 1802 зрители в зала “Шабан Делма” в Кастенау.

Диагоналът на националния отбор на България се разписа с 12 точки (1 блок, 44% ефективност в атака - +6), включително и победната точка и бе втори по резултатност. Томас Лопес стана най-резултатен с 13 точки (1 ас, 1 блок, 69% ефективност в атака, 60% перфектно и 73% позитивно посрещане - +10) и бе избран за MVP.

Капитанът Езекиел Паласиос добави още 11 точки (2 аса, 1 блок, 57% ефективност в атака, 41% перфектно и 41% позитивно посрещане - +6).

За водения от Силвано Пранди Шомон Лукас Маазе (2 блока) и Джейкъб Пастьор се отчетоха с по 9 точки.

На финала Монпелие ще срещне Туркоа, който отстрани Спейсър′с Тулуза и Илия Петков с 3:2 гейма. Петков се отчете с 9 точки (1 блокада).

МОНПЕЛИЕ - ШОМОН 3:0 (25:15, 25:19, 25:18)

МОНПЕЛИЕ: Рафаел Коре 2, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 12, Есекиел Паласиос 11, Томас Лопес 13, Йорис Седик 7, Никола Льо Гоф 7 - Корентен Фелю-либеро (Елио Куле)

Старши треньор: ЛОА ЛьО МАРЕК

ШОМОН: Джоузеф Уорсли, Пиер Толедо 4, Мати Ено 4, Джейкъб Пастьор 9, Лукас Маазе 9 - Себастиан Клостер-либеро (Джоуфеф Полак 2, Натан Лицке, Чейк Диоп 2, Нико Суихконен 3)

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ.