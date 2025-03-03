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България в топ 3 на купа "Странджа"

  • 3 март 2025 | 13:13
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България в топ 3 на купа "Странджа"

България зае трето място в крайното отборно класиране на Купа „Странджа“. Националите ни спечелиха общо 8 медала в 76-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Със златни отличия се окичиха Севда Асенова, Златислава Чуканова, Ергюнал Себахтин и Радослав Росенов. Сребро грабна Венелина Поптолева, а с бронз завършиха Викторио Илиев, Рами Киуан и Семьон Болдирев.

Над 220 боксьори от 22 държави от 3 континента – Европа, Азия и Африка взеха участие на Купа „Странджа“. От тях на първо място в отборното класиране се нареди Казахстан с 6 златни, 15 сребърни и 12 бронзови отличия. Второто място е за състава на Узбекистан с 5 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала.

ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ В ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ

48 кг, жени

СЕВДА АСЕНОВА

Айгерим Сатибайева (Казахстан)

Рабиа Топуз (Турция)

Киара Уолш (Уелс)

50 кг, жени

ЗЛАТИСЛАВА ЧУКАНОВА

Роман Муле (Франция)

Филиз Ишък (Турция)

Йелянур Турганова (Казахстан)

52 кг, жени

Рим Бенама (Франция)

ВЕНЕЛИНА ПОПТОЛЕВА

Джансая Рахимберди (Казахстан)

Джазира Уракбайева (Казахстан)

54 кг, жени

Нилай Чан (Турция)

Анел Сакиш (Казахстан)

Симбат Алиаскар (Казахстан)

Мелиса Бунуа (Франция)

57 кг, жени

Ших-И Ву (Тайван)

Айдана Забинбекова (Казахстан)

Пинар Бенек (Турция)

Ече Едиз (Турция)

60 кг, жени

Дониета Садику (Косово)

Рима Волосенко (Казахстан)

Евин Ергиногуз (Турция)

Ребека Николи (Италия)

63 кг, жени

Саша Хики (Англия)

Анджела Карини (Италия)

Берфин Полат (Турция)

Лаура Йесенкелди (Казахстан)

66 кг, жени

Лию Ян (Китай)

Берфин Кабак (Турция)

Гаухар Шайбекова (Казахстан)

Дион Бърман (Англия)

70 кг, жени

Ниен-Чин Чен (Тайван)

Елисавет Константиниду (Гърция)

Азиза Исина (Казахстан)

Нилай Кочигит (Турция)

75 кг, жени

Киан Ли (Китай)

Василики Ставриду (Гърция)

Мелиса Джемини (Италия)

Шугила Налибай (Казахстан)

81 кг, жени

Риду Бу (Китай)

Джибек Джараскизи (Казахстан)

Рабиа Юсер (Турция)

+81 кг, жени

Лазат Кунгейбайева (Казахстан)

Дина Исламбекова (Казахстан)

Сейма Дузтас (Турция)

48 кг, мъже

ЕРГЮНАЛ СЕБАХТИН

Бехруз Холдоров (Узбекистан)

Темиртас Жусупов (Казахстан)

Руни Луис (Ирландия)

51 кг, мъже

Самет Гюмюш (Турция)

Даниял Сабит (Казахстан)

Асилбек Джалилов (Узбекистан)

Ният Хюсеинов (Азербайджан)

54 кг, мъже

Шахзод Музафаров (Узбекистан)

Тимур Кабдешов (Казахстан)

Башким Байоку (Косово)

Кристофър Ипократ (Франция)

57 кг, мъже

Хужаназар Нортожиев (Узбекистан)

Залимхан Сулейманов (Азербайджан)

Оразбек Асилкулов (Казахстан)

Джорджи Капанадзе (Грузия)

60 кг, мъже

РАДОСЛАВ РОСЕНОВ

Серик Темирджанов (Казахстан)

Талгат Сиримбетов (Казахстан)

Адам Хешън (Ирландия)

63.5 кг, мъже

Йертуган Зейнулинов (Казахстан)

Мухамедсабир Базарбаюлу (Казахстан)

ВИКТОРИО ИЛИЕВ

Кланси Дийн (Ирландия)

67 кг, мъже

Торехан Сабирхан (Казахстан)

Заур Гахраманов (Азербайджан)

Демур Кажая (Грузия)

Наби Исгандаров (Азербайджан)

71 кг, мъже

Аблаихан Джусупов (Казахстан)

Фарух Тохтасунов (Казахстан)

Ронтани Гуиди (Италия)

Лорис Идризи (Косово)

75 кг, мъже

Сабирджан Акаликов (Казахстан)

Тимур Нурсеитов (Казахстан)

РАМИ КИУАН

Жавохир Уматалиев (Узбекистан)

80 кг, мъже

Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан)

Йерасил Джакпеков (Казахстан)

Лъки Аймуфуа (Австрия)

Димежи Шиту (Англия)

86 кг, мъже

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)

Нурбек Оралбай (Казахстан)

СЕМЬОН БОЛДИРЕВ

Ян Зак (Израел)

92 кг, мъже

Турабек Хабибулаев (Узбекистан)

Вагкан Наницанян (Грузия)

Джак Марли (Ирландия)

Данияр Рахимбердинов (Казахстан)

+92 кг, мъже

Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

Айбек Оралбай (Казахстан)

Джънвей Ван (Китай)

Дамар Томас (Англия)

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