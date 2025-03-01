Време е за MAX FIGHT 60

Дългоочаквана бойна галавечер MAX FIGHT 60 започва в 19 часа в столичната зала “Левски София”. Ще видим 13 вълнуващи битки с преобладаващо българско участие, но в бойните карти има и чуждестранни бойци.

Главното събитие на галата е двубоят на Георги Валентинов срещу Пенчо Дочев (ММА), но достатъчно интерес ще предизвикат и срещите на Симеон Наковски с Алекс Скроб (кикбокс с малки ръкавици) и на Мартин Копривленски с Джамал Раад (К-1).

Ето всичките 13 двубоя на MAX FIGHT 60:

Дария Кирилова – Тиона Францова (К-1, 3 рунда по 1 минута с пълна екипировка)

Христо Димов – Октавиан Крецу (Муай тай с малки ръкавици, 3х3, 63,5 кг)

Марио Вергиев – Даниел Борисов (Бокс, 81 кг, 6х3 рунда)

Георги Ангелов – Росен Василев (ММА, 3х5, 61 кг)

Божидар Джуров – Светлин Спасов (66 кг, 4х3 рунда)

Мартин Петков – Нажим ел КулатИ (Муай тай с малки ръкавици, 70 кг, 3×3)

Кирил Русинов – Сейран Енгел (Бокс, 6×3, 66,7 кг)

Дейвид Димитров – Божидар Иванов (80 кг, 3х5, ММА)

Николай Дишков – Алекс Георгиев (81 кг, 4х3, бокс)

Руси Хаджиев – Карол Артеага (ММА, 66 кг, 3×5)

Мартин Копривленски – Джамал Раад (К-1, 77 кг, 3х3)

Симеон Наковски – Алекс Скроб (Max-1, кикбокс с малки ръкавици, 65 кг, 3×3)

Георги Валентинов – Пенчо Дочев (82,5 кг, ММА 3×5)