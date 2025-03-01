Популярни
»

Гледай на живо

Шедьовър донесе три точки за Локомотив срещу Ботев (Враца) - отзивите след 1:0 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Време е за MAX FIGHT 60

Време е за MAX FIGHT 60

  • 1 март 2025 | 16:19
  • 235
  • 0

Дългоочаквана бойна галавечер MAX FIGHT 60 започва в 19 часа в столичната зала “Левски София”. Ще видим 13 вълнуващи битки с преобладаващо българско участие, но в бойните карти има и чуждестранни бойци.

Главното събитие на галата е двубоят на Георги Валентинов срещу Пенчо Дочев (ММА), но достатъчно интерес ще предизвикат и срещите на Симеон Наковски с Алекс Скроб (кикбокс с малки ръкавици) и на Мартин Копривленски с Джамал Раад (К-1).

Ето всичките 13 двубоя на MAX FIGHT 60:

Дария Кирилова – Тиона Францова (К-1, 3 рунда по 1 минута с пълна екипировка)

Христо Димов – Октавиан Крецу (Муай тай с малки ръкавици, 3х3, 63,5 кг)

Марио Вергиев – Даниел Борисов (Бокс, 81 кг, 6х3 рунда)

Георги Ангелов – Росен Василев (ММА, 3х5, 61 кг)

Божидар Джуров – Светлин Спасов (66 кг, 4х3 рунда)

Мартин Петков – Нажим ел КулатИ (Муай тай с малки ръкавици, 70 кг, 3×3)

Кирил Русинов – Сейран Енгел (Бокс, 6×3, 66,7 кг)

Дейвид Димитров – Божидар Иванов (80 кг, 3х5, ММА)

Николай Дишков – Алекс Георгиев (81 кг, 4х3, бокс)

Руси Хаджиев – Карол Артеага (ММА, 66 кг, 3×5)

Мартин Копривленски – Джамал Раад (К-1, 77 кг, 3х3)

Симеон Наковски – Алекс Скроб (Max-1, кикбокс с малки ръкавици, 65 кг, 3×3)

Георги Валентинов – Пенчо Дочев (82,5 кг, ММА 3×5)

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Петима българи в битка за финали днес на купа "Странджа"

Петима българи в битка за финали днес на купа "Странджа"

  • 1 март 2025 | 11:21
  • 870
  • 0
Зеленски подари на Тръмп шампионския пояс на Усик

Зеленски подари на Тръмп шампионския пояс на Усик

  • 1 март 2025 | 09:18
  • 12711
  • 24
Биляна Дудова спечели сребро на ранкинг сериите по борба в Тирана

Биляна Дудова спечели сребро на ранкинг сериите по борба в Тирана

  • 28 фев 2025 | 20:02
  • 2563
  • 0
Биляна Дудова стигна финал в Тирана

Биляна Дудова стигна финал в Тирана

  • 28 фев 2025 | 18:56
  • 1099
  • 0
Над 400 състезатели ще участват на Държавното по таекуондо ITF

Над 400 състезатели ще участват на Държавното по таекуондо ITF

  • 28 фев 2025 | 17:03
  • 791
  • 0
Три българки достигнаха до финалите в своите категории на "Странджа"

Три българки достигнаха до финалите в своите категории на "Странджа"

  • 28 фев 2025 | 15:55
  • 1823
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Берое

Спартак (Варна) 0:0 Берое

  • 1 март 2025 | 16:45
  • 3185
  • 0
Черно море защити Илиан Илиев и поиска оставката на шефа на ПФЛ

Черно море защити Илиан Илиев и поиска оставката на шефа на ПФЛ

  • 1 март 2025 | 13:35
  • 11619
  • 30
Шедьовър на Ивайло Иванов донесе важни три точки за Локомотив (Пд)

Шедьовър на Ивайло Иванов донесе важни три точки за Локомотив (Пд)

  • 1 март 2025 | 16:29
  • 9772
  • 4
Втора лига на живо: Етър и Марек вкараха, ЦСКА II обърна Пирин

Втора лига на живо: Етър и Марек вкараха, ЦСКА II обърна Пирин

  • 1 март 2025 | 15:50
  • 13770
  • 1
БФС: Илиан Илиев е национален селекционер и обсъждането на позицията му не стои на дневен ред

БФС: Илиан Илиев е национален селекционер и обсъждането на позицията му не стои на дневен ред

  • 1 март 2025 | 11:31
  • 16523
  • 16
Свилен Пиралков: Ето кога българската водна топка може да се завърне към успехите си

Свилен Пиралков: Ето кога българската водна топка може да се завърне към успехите си

  • 1 март 2025 | 14:11
  • 3053
  • 0