Раниери за Комо: Това е Парма на 90-те години

Треньорът на Рома Клаудио Раниери очаква много труден мач срещу Комо в Серия “А” в неделя. Той предупреди отбора си за бъде концентриран.

"Ще бъде много труден двубой, трябва да сме подготвени. Те са много силни. Вижте Нико Пас какъв феномен е, а и Диао", смята специалистът.

"След 4 години Фабрегас ще стигне върха. Комо е Парма на 90-е години, това е отбор, който е предопределен да се изкачва нагоре. Четох, че Гуардиола е казал, че да играеш срещу Аталанта е като да отидеш на зъболекар. Да играеш срещу Комо сега е като да отидеш на зъболекар, но без упойка. Много са добри и трябва да бъдем изключително внимателни", предупреди Раниери.

"Дали Де Роси може да се върне като треньор? Той е голям специалист. Ще извърви пътя си и после ще се върне в Рома по-силен от преди. Вярвам, че ръководството ми има доверие”, продължи той, цитиран от БТА.

Раниери говори и за украинския нападател Артьом Довбик: “Продължава възстановяването си, но ще е готов за мача. Така ще можем да го ползваме".