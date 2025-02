Националният отбор по снежен волейбол на полуфинал в Китай

Националният отбор на България по снежен волейбол се класира на полуфинал на силния международен турнир The Belt and Road • The Silk Road Journey International Snow Volleyball Invitational в Китай. Утре (26 февруари) сутринта от 04,30 часа българско време снежните "лъвове" излизат срещу Казахстан за място в големия финал на турнира.

България спечели първия си гейм на турнира срещу миналогодишния шампион Франция с българина Даниел Петров в състава си, но после допусна обрат за 1:2 (16:14, 12:15, 3:7). В следващите си два мача от Група B обаче българските момчета взеха две чисти победи – 2:0 (15:9, 15:9) срещу първия тим на домакините от автономен район Синдзян и 2:0 (15:12, 15:12) срещу отбора на автономен район Нинся, и завършиха на второ място в групата.

Междувременно, Казахстан спечели Група A след чисти победи над китайските Синдзян 2, Вътрешна Монголия и Синдзян 3.

В другия полуфинал, Франция ще излезе срещу класиралия се на второ място в Група A трети отбор на Синдзян.