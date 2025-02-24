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И Доев отива на турнира в Тирана

  • 24 фев 2025 | 11:54
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И Доев отива на турнира в Тирана

Ясен е окончателният списък на България за рейтинговия турнир в Тирана, който започва другата седмица. Към досега известните имена е прибавено и това на Алберт Доев - 77 кг на класическия стил. Така националите ни за състезанието стават общо 17.

ЕТО ПЪЛНИЯ СЪСТАВ:
СВОБОДНА БОРБА
кат. 61 кг    Стилян Илиев "Димитровград", Димитровград 
кат. 65 кг    Микяй Наим "Левски", София 
кат. 70 кг    Михаил Георгиев "Ангел Гочев", Созопол 
кат. 74 кг    Рамазан Рамазанов "Спартак", Варна 
кат. 79 кг    Петър Петков "Левски", София
 кат. 92 кг    Ахмед Батаев "Юнак-Локомотив", Русе
 треньори: Валентин Ангелов, Йордан Денев

КЛАСИЧЕСКА БОРБА
кат. 60 кг    Недялко Петров "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил
 кат. 67 кг    Абу-Муслим  Амаев "ЦСКА", София
 кат. 72 кг    Иво Илиев "ЦСКА", София 
кат. 77 кг    Алберт Доев "ЦСКА", София 
кат. 82 кг    Светослав Николов "Ботев-93", Враца 
кат. 87 кг    Семен Новиков "ЦСКА", София 
кат. 97 кг    Кирил Милов "ЦСКА", София
 треньори: Сослан Фарниев, Казбек Фарниев

ЖЕНИ
кат. 55 кг    Ирена Бинкова "Юнак-Локомотив", Русе 
кат. 57 кг    Сезен Белберова "Юнак-Локомотив", Русе 
кат. 62 кг    Биляна Дудова "Юнак-Локомотив", Русе
 кат 76 кг    Ванеса Георгиева "НСА-Васил Левски", София
треньори: Мирослав Гочев, Мирослав Киров.

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