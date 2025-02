Радо Стойчев: Проектът Верона е на 65%! Няма ли да тренирам Кристенсън? Носи ли ми лош късмет?

EMOTIONS LIKE THESE 💪



Il match contro Padova di Domenica 23 Febbraio alle ore 20.30 in casa nostra è sempre più vicino.. e tu? Hai già acquistato il tuo biglietto? Hai tempo fino a domani per averlo ad un prezzo super!



Scegli il tuo posto: https://t.co/CEsEG4G4Vq pic.twitter.com/twR7o997lQ