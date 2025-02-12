Нефтохимик се измъчи с Пирин в Бургас, но постигна до труден успех

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) надигра трудно Пирин (Разлог) с 3:2 (25:21, 25:18, 21:25, 22:25, 15:11) в зала “Бойчо Брънзов” в мач от 16-ия кръг в efbet Супер Велой.

Бургазлии поведоха с 2:0 гейма, но позволиха съперникът от Разлог, който в миналия кръг победи шампиона Левски с 3:2, да изравни за 2:2. В тайбрека волейболистите на Нефтохимик 2010 обаче успяха да надделеят над Пирин.

Най-резултатен за домакините бе Давид Кръстев с 29 точки (1 ас, 67% ефективност в атака - +18).

Розалин Пенчев добави 21 точки (3 аса, 2 блока, 42% ефективност в атака - 29% перфектно и 51% позитивно посрещане - +11).

Аксел Трухчев се отчете с 14 точки (1 блок, 45% ефективност в атака, 19% перфектно и 22% позитивно посрещане - -1).

Мариян Наков заби 22 точки (3 аса, 3 блока, 46 % ефективност в атака - +8) за Пирин.

Теодор Каменов добави още 17 точки (4 блока, 39% ефективност в атака , 9% перфектно и 44% позитивно посрещане - +8).

Победата бе втора поредна и общо 11-а за Нефтохимик, който заема втора позиция в подреждането с актив от 32 точки (11 победи, 5 загуби), а Пирин продължава да е 9-и с актив от 17 точки (5 победи, 11 загуби).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:2 (25:21, 25:18, 21:25, 22:25, 15:11)

НЕФТОХИМИК: Георги Братоев 3, Дейвид Кръстев 29, Розалин Пенчев 21, Аксел Трухчев 14, Красимир Георгиев 4, Педро Сантос 5 - Владислав Иванов-либеро (Венцислав Рагин, Добромир Димитров 1, Стоян Димитров 2, Ясен Петров)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

ПИРИН: Николай Манчев 5, Мариян Наков 22, Теодор Каменов 17, Николай Стефанов 10, Мартин Кръстев 7, Костадин Гаджанов - Дафин Коцаков-либеро (Преслав Петков 10, Вилиян Хаджиев 3)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

СНИМКИ: nvl.bg/startphoto.bg

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Снимки: Startphoto