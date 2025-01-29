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  3. Младежки национал смени отбора си в Гърция

Младежки национал смени отбора си в Гърция

  • 29 яну 2025 | 17:11
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Младежки национал смени отбора си в Гърция

Младежкият национал Томислав Русев смени клуба си в Гърция.

19-годишният централен блокировач, който от началото на сезона игра за Милон (Атина), но само в двубоите от европейските клубни турнири, защото бе 5-и чужденец в отбора, през втория полусезон ще се състезава за Пигасос Полихинис (Солун).

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Високият 209 сантиметра юноша на ВК Люлин, ще бъде съотборник на бившият национал Боян Йорданов в клуба.

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В Пигасос Полихинис Томислав Русев ще замени 45-годишният славен ветеран Апостолос Арменакис, който преминава в шампиона Олимпиакос (Пирея).

Очаква се Боян Йорданов и Томислав Русев да дебютират за Пигасос Полихинис още този уикенд срещу ПАОК (Солун).

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