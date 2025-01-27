Монтана замина за Турция с група от 22 футболисти

С групата от 22 футболисти Монтана замина на лагер в Алания. В турския курорт монтанци ще се готвят до 7 февруари и ще изиграят три контролни срещи. Съперниците за тях ще станат ясни на място. С отбора не пътува Стивън Кирилов, който се възстановява от операция.

Групата за лагера в Алания:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков, Никола Кръстев

Защитници: Денис Динев, Костадин Илиев, Никола Борисов, Борислав Вакадинов, Димитър Буров, Мартин Михайлов

Полузащитници: Антон Тунгаров, Александър Тодоров, Стефан Каменов, Уилфред Коуакоу, Емануел Екеле, Радослав Славчев

Нападатели: Владислав Цеков, Петър Атанасов, Кристиян Тасков, Виктор Добрев, Мартин Сораков, Ивелин Георгиев, Иван Коконов