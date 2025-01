Американка с първа победа за Световната купа, Вон на крачка от подиума

LAUREEEEEEEN MACUUUUUGA!!! 🇺🇸✨ The young American sensation takes her first World Cup victory in the Super G at St. Anton! A breathtaking performance that marks the start of something special. 🏆🔥



🥈 Stephanie Venier 🇦🇹

🥉 Federica Brignone 🇮🇹