Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

  • 18 дек 2025 | 17:19
  • 268
  • 1
Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

Шведката Хана Йоберг спечели спринта на 7,5 километра от Световната купа по биатлон при жените в Анеси-Льо Гран Борнан. Без грешка в стрелбата тя измина дистанцията за 19 минути и 24.9 секунди и изпревари с едва 3.3 секунди представителката на домакините от Франция Лу Жанмоно, която също свали и десетте си мишени при стрелбата.

Всички състезателки в топ 6 приключиха с безгрешна стрелба, като ски бягането определи подредбата им. Трета на 11.4 секунди е италианката Доротея Вирер, а на 14.9 секунди остана нейната сънародничка Лиза Витоци.

Пета на 16.2 секунди остана Паулина Батовски-Фиалкова от Словакия, топ 6 се допълни от финландката Суви Минкинен на точно 27 секунди от победителката.

От българките най-предно класиране регистрира Милена Тодорова. С "нула" в стрелбата тя остана на 26-о място на 1:11.1 минути от Йоберг. Останалите три националки не намериха място сред първите 60 в крайното класиране и няма да участват в предстоящото в събота преследване на 10 километра.

Лора Христова е на 74-то място с два пропуска в стрелбата, Валентина Димитрова е 77-ма с една грешка, а с три неточности Мария Здравкова е 89-а.

В класирането за Световната купа води шведката Анна Магнусон с 317 точки, на точка пред Лу Жанмоно. Трета с 294 точки е норвежката Марен Киркеайде. С днешната си победа Хана Йоберг се изкачи на осмото място с 234 точки. Милена Тодорова е на 29-о място с 67 точки.

Подреждането в дисциплината "спринт" се оглавява от Жанмоно със 195 точки, пред Киркеайде със 150 и Вирер със 144.

В петък е спринтът на 10 километра при мъжете.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Каролина постигна пета поредна победа в НХЛ

Каролина постигна пета поредна победа в НХЛ

  • 18 дек 2025 | 12:31
  • 551
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 18 дек 2025 | 08:38
  • 372
  • 0
Линдзи Джакобелис ще присъства на шестите си зимни игри в ролята на телевизионен коментатор

Линдзи Джакобелис ще присъства на шестите си зимни игри в ролята на телевизионен коментатор

  • 17 дек 2025 | 19:34
  • 1159
  • 0
Мариета Георгиева говори пред Sportal.bg за следващите си големи предизвикателства

Мариета Георгиева говори пред Sportal.bg за следващите си големи предизвикателства

  • 17 дек 2025 | 15:41
  • 7176
  • 2
Банскалии обраха титлите на Държавното по ски алпинизъм

Банскалии обраха титлите на Държавното по ски алпинизъм

  • 17 дек 2025 | 13:05
  • 678
  • 0
Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

  • 17 дек 2025 | 12:41
  • 646
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 28082
  • 53
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 36998
  • 102
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 60038
  • 130
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 33155
  • 44
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 15266
  • 23
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 23981
  • 23