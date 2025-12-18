Хана Йоберг спечели спринта в Анеси, Милена Тодорова се класира на 26-о място

Шведката Хана Йоберг спечели спринта на 7,5 километра от Световната купа по биатлон при жените в Анеси-Льо Гран Борнан. Без грешка в стрелбата тя измина дистанцията за 19 минути и 24.9 секунди и изпревари с едва 3.3 секунди представителката на домакините от Франция Лу Жанмоно, която също свали и десетте си мишени при стрелбата.

Всички състезателки в топ 6 приключиха с безгрешна стрелба, като ски бягането определи подредбата им. Трета на 11.4 секунди е италианката Доротея Вирер, а на 14.9 секунди остана нейната сънародничка Лиза Витоци.

Пета на 16.2 секунди остана Паулина Батовски-Фиалкова от Словакия, топ 6 се допълни от финландката Суви Минкинен на точно 27 секунди от победителката.

От българките най-предно класиране регистрира Милена Тодорова. С "нула" в стрелбата тя остана на 26-о място на 1:11.1 минути от Йоберг. Останалите три националки не намериха място сред първите 60 в крайното класиране и няма да участват в предстоящото в събота преследване на 10 километра.

Лора Христова е на 74-то място с два пропуска в стрелбата, Валентина Димитрова е 77-ма с една грешка, а с три неточности Мария Здравкова е 89-а.

Is this strong finish enough to seal the win for 🇸🇪Hanna Öberg? 👀



It’s looking that way. We haven’t seen her on the top step of the podium since March 2023.



📺 Watch the final minutes live on https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/3P1WI7H9av — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 18, 2025

В класирането за Световната купа води шведката Анна Магнусон с 317 точки, на точка пред Лу Жанмоно. Трета с 294 точки е норвежката Марен Киркеайде. С днешната си победа Хана Йоберг се изкачи на осмото място с 234 точки. Милена Тодорова е на 29-о място с 67 точки.

Подреждането в дисциплината "спринт" се оглавява от Жанмоно със 195 точки, пред Киркеайде със 150 и Вирер със 144.

В петък е спринтът на 10 километра при мъжете.