Марио Матиканов е носител на приза “Спортист на годината“ за 2025 година в Самоков

Скиорът Марио Матиканов от спортен клуб (СК) „Александър Логистик“ е носител на приза „Спортист на годината“ при мъжете за 2025 година в Самоков. Това решиха на днешното си заседание общинските съветници. Матиканов ще получи парична премия от 1000 лева на официална церемония, която ще се състои 22 декември в спортната зала „Арена Самоков“.

През месец юли Общински съвет - Самоков отпусна 3000 лева на националния състезател по ски бягане Марио Матиканов.

Второто място ще заеме миналогодишният носител на отличието Георги Караджинов от СК „ОУТИПИ“ с парична награда от 500 лв. Дани Чолаков от СК „Рилски скиор“ взима трето място и 250 лева, а четвъртото място е за Луко Стефанов. Той ще получи плакет.

Димитър Божков от СК „Рилец Самоков“ е спортист на годината при юношите. Ивелин Машов – СК „Рилски скиор“ заема второто място, Боримир Николов от СК „Александър Логистик“ се нарежда на трето място, а четвърто и пето отиват при - Антоний Антонов от СК „Бороборд“ и Дафин Дончев – СК по бокс – Самоков.

Наталия Тасева от Клуб по борба „Рилски спортист“ е спортист на годината при жените. Второто място е за Кристина Рангелова от СК „ Рилец Самоков“, третото е за Сияна Ковачка от СК „ Рилски скиор“, Яна Попова от СК „Бороборд“ е на четвърто място, а на пето Николета Джелепова от СК „Александър Логистик“.

„Спортист на годината“ в категория деца до 14 години при момчетата е Илиян Чолаков от СК „Рилски скиор“, второто място е за Павел Марков от СК „Чамкория“, третото за Алекс Будинов от СК „Александър Логистик“. Четвъртото място е за Пресиян Генов от „СК по бокс Самоков“, а петото за Иван Рангелов от СК „Рилец Самоков“.

Две са наградите „Спортист на годината“ за деца до 14 годината при момичета са. Те отиват при Стела Машова от СК „Рилски скиор“ и Мартина Маринова от Спортен клуб по художествена гимнастика (СКХГ) „Джорджия“. Има и две трети места без второ за Антоанет Иванова от СК „Бороборд“ и Симона Симеонова от Клуб по борба „Рилски спортист“. Четвъртото място е за Мария Япракова от СК „Самоков 1“.

В категория „Отбор на годината“ призът е за Баскетболен клуб „Рилски спортист“ спарична награда от 2000 лева, второто място е за СК „ Самоков 1“ – Голяма формация, а третото за СКХГ „ Джорджия“ – Ансамбъл двойка.

Треньори на годината са Красимир Матиканов от СК „ Александър Логистик“ и Любомир Киров, старши треньор БК „Рилски спортист“. Те ще получат по 1000 лева. Третото място е за Христо Ахтоподов от СК „ Бороборд“. Второ място не е предвидено.

Съветниците приеха да бъдат връчени поощрителни награди на отбор на годината. Плакети ще получат момчетата до 13 години от баскетболния клуб Рилски спортист и момчетата от футболния клуб Рилски спортист, родени през 2015 година.

Поощрителни награди ще бъдат връчени и на старши треньора Александър Марков от СК „ Чамкория“ по повод неговата 75-ата годишнина. Награда ще получи и Борислав Трифонов, треньор на момчета до 13 години от БК Рилски спортист.

По предложение на общинския съветник Васил Благоев съветниците приеха да бъде наградена с плакет на Община Самоков и Пенка Вълчева, която била дългогодишен скиор по случай нейната 70-ата годишнина. Предложението бе прието с 29 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

Кметът на общината Ангел Джоргов благодари на съветниците и припомни, че преди няколко месеца Общинският съвет промени правилата, по които да се кандидатства по тази награда. Той каза, че може и да има недоволни, но многократно са се събирали с треньори на клубове и са решили, че по този начин е много е по-обективно.

Съветниците решиха да функционира през следващата година маломерна паралелка в трети клас в Начално училище „Станислав Доспевски“. Предложението бе прието с пълно мнозинство.