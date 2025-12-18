Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Победа №50 на Марко Одермат за Световната купа

Победа №50 на Марко Одермат за Световната купа

  • 18 дек 2025 | 17:04
  • 651
  • 2
Победа №50 на Марко Одермат за Световната купа

Носителят на Големия кристален глобус Марко Одермат спечели спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Вал Гардена.

28-годишният швейцарец измина съкратеното трасе за 1:24.48 минути и се присъедини към италианската легенда Алберто Томба с 50 победи в кариерата си.

Одермат, който триумфира и в първото спускане в Бийвър Крийк по-рано този месец, беше по-бърз с 15 стотни от секундата от сънародника си Франьо вон Алмен. Местният фаворит Доминик Парис зае трето място с пасив от 19 стотни.

„Това е страхотно постижение, но в събота имаме състезание от върха, така че ще вдигнем оборотите“, каза Одермат.

Стартът на надпреварата, която заместваше отменено спускане в Бийвър Крийк по-рано този сезон, се забави с повече от час поради мъгла и лоша видимост в горната част на трасето. След първите 21 състезатели то отново беше прекъснато и след повече от час се поднови.

Швейцарецът обаче успя да триумфира и да запише пета победа от осемте старта, в които е участвал този сезон. Четирикратният носител на Световната купа се възстанови от лек срив в средата на трасето, за да спечели шестата си победа в спускане, година след като спечели във Вал Гардена. С 50 победи, той е на четвърто място в списъка с най-добрите състезатели за всички времена при мъжете, воден от покойния Ингемар Стенмарк (86).

Одермат води в генералното класиране на Световната купа с 605 точки, а норвежецът Хенрик Кристофърсен е втори с 302. Третата позиция заема Тимон Хауган (Норвегия) с 281.

В подреждането за малкия кристален глобус в спускането начело е Одермат с 200 точки, пред Франьо вон Алмен със 130, Доминик Парис със 100 и други.

Спускането днес първото от трите скоростни дисциплини във Вал Гардена, последвано от супергигантски слалом в петък и класическото спускане в събота.  С пет поредни състезателни дни, скоростните състезания във Вал Гардена ще бъдат последвани от гигантски слалом и слалом за мъже в Алта Бадия, затова организаторите съкратиха спускането в четвъртък, за да облекчат физическото натоварване на спортистите в олимпийския сезон.

