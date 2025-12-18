Популярни
  • 18 дек 2025 | 12:31
  • 200
  • 0
Каролина постигна пета поредна победа в НХЛ

Каролина се наложи над домакина Нешвил с 4:1 и постигна пета поредна победа в Националната хокейна лига, с която се утвърди на върха в Столичната дивизия с актив от 46 точки.

Себастиан Ахо се отличи с два гола и асистенция, а Джаксън Блейк и Сет Джарвис също вкараха за успеха.

Филип Форсберг беше точен за домакините, а вратарят Юусе Сарос направи 33 спасявания, но това не беше достатъчно, за да бъде избегната загубата.

Носителят на Купа „Стенли“ Флорида спечели с 3:2 домакинството си на Лос Анджелис, записвайки трета поредна победа и шеста в последните седем мача. Антон Лундел, Картър Върхейг и Сам Бенет се разписаха за шампионите, а Даниил Тарасов парира 27 удара.

Йоел Армиа и Кевин Фиала вкараха за гостите, които допуснаха четвърто поредно поражение.

Лидерът в Атлантическата дивизия Детройт загуби с 1:4 като домакин на Юта. Клейтън Келър изпъкна с гол и две асистенции за гостите, които записаха трети успех в последните си четири мача.

Детройт, който има 41 точки, допусна едва втора загуба в последните си седем мача.

Джъстин Фолк реализира в 13:17 минута на втория период и донесе победата на Сейнт Луис над гостуващия Уинипег с 1:0. Вратарят на домакините Джоел Хофер спаси всичките 24 удара и не допусна гол („шътаут“) за трети път през сезона и общо за пети в кариерата си в лигата.

Йеспер Брат единствен се разписа при дузпите, а Ню Джърси надделя над домакина Вегас с 2:1. Джейк Алън допринесе с 36 спасявания, а Конър Браун вкара в началото на втората третина.

Павел Дорофеев изравни при числен превес 4:11 минути преди края на редовното време, а Кевин Харт парира 32 удара, с което помогна на Вегас да продължи точковата си серия в осми пореден мач и да се завърне на върха в Тихоокеанската дивизия с 42 пункта.

