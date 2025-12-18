Популярни
Тайсън Фьорстър няма да може да играе за Филаделфия в следващите пет месеца

  • 18 дек 2025 | 14:04
  • 183
  • 0
Нападателят на Филаделфия Флайърс Тайсън Фьорстър няма да играе в следващите пет месеца, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

В понеделник 23-годишният канадец претърпя операция на ръката. Той получи травма в двубоя с Питсбърг Пенгуинс на 1 декември, когато бе уцелен с шайба от играч на "пингвините".

Излизането му от игра за толкова дълъг период от време е сериозен удар за старши треньора Рик Токет, тъй като той е втори при реализаторите в тима с 10 гола в 21 мача.

Филаделфия заема трето място в класирането на Столичната дивизия с 40 точки от 32 мача, като изостава с шест от лидера Каролина Хърикейс.

