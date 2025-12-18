Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова на крачка от топ 10 на Световната купа в Кареца

Малена Замфирова на крачка от топ 10 на Световната купа в Кареца

  • 18 дек 2025 | 15:01
  • 592
  • 0
Малена Замфирова на крачка от топ 10 на Световната купа в Кареца

Малена Замфирова зае 11-о място при жените в паралелния гигантски слалом в Кареца от Световната купа по алпийски сноуборд.

Българката загуби още в първия кръг от директните елиминации от украинката Анамари Данча. 16-годишната Замфирова загуби баланс и падна още на една от първите врати по трасето и въпреки че навакса изоставането си в края, така и не успя да задмине Данча.

Победителка стана Забине Пайер. В големия финал австрийката изпревари с 0.36 секунди полякинята Александра Крол-Валас и записа втората си поредна победа през сезона. Трета се нареди носителката на Световната купа за миналия сезон Цубаки Мики от Япония, която в малкия финал бе по-бърза от чехкинята Зузана Мадерова.

При мъжете българските представители не успяха да преодолеят квалификациите и финалите минаха без тяхното участие. С победата се поздрави италианецът Роланд Фишналер, който се наложи във финала над своя сънародник Аарон Марк. Третото място също остана за представител на домакините, след като Мирко Феличети се справи с австрийския ветеран Андреас Промегер.

