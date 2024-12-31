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  3. Националите ни по бокс завършват годината с 60 медала

Националите ни по бокс завършват годината с 60 медала

  • 31 дек 2024 | 17:21
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Националите ни по бокс завършват годината с 60 медала

Националните ни отбори по бокс за мъже, жени, младежи, юноши, девойки и ученици са спечелили 60 медала от големи турнири през годината. Това показва статистика на БФ Бокс.

Отличията са от Олимпийските игри в Париж, Световните и Европейски първенства, Балканския шампионат, както и от Купа „Странджа“. В тази справка не влизат множеството медали, спечелени от нашите боксьори на други международни турнири, на които националите ни участваха през годината.

Справка на успехите на мъжкия ни национален отбор за 2024 година

Олимпийски игри в Париж (Франция)

57 кг – Хавиер Ибаниес – бронз

71 кг – Рами Киуан – 5 място

63.5 кг – Радослав Росенов – 9 място

Европейско първенство в Белград (Сърбия)

75 кг – Рами Киуан – злато

57 кг – Хавиер Ибаниес – сребро

60 кг – Радослав Росенов – сребро

48 кг – Ергюнал Себахтин – бронз

54 кг – Ясен Радев – бронз

+92 кг – Йордан Ернандес – бронз

Европейско първенство до 23 години в София

60 кг – Радослав Росенов – злато

75 кг – Уилиам Чолов – сребро

67 кг – Румен Руменов – бронз

Купа „Странджа“ в София

63.5 кг – Радослав Росенов – злато

54 кг – Ясен Радев – сребро

75 кг – Уилиам Чолов – сребро

80 кг – Кристиян Николов – сребро

+92 кг – Йордан Ернандес – сребро

Балканско първенство в Лозница (Сърбия)

86 кг – Микита Горбатенко – злато

80 кг – Кристиян Николов – сребро

+92 кг – Йордан Ернандес – сребро

75 кг – Рами Киуан – бронз

Общо: 19 медала

Справка на успехите на женския ни национален отбор за 2024 година

Олимпийски игри в Париж (Франция)

54 кг – Станимира Петрова – 5 място

57 кг – Светлана Каменова – 5 място

Европейско първенство в Белград (Сърбия)

57 кг – Светлана Каменова – злато

50 кг – Златислава Чуканова – сребро

48 кг – Севда Асенова – бронз

52 кг – Венелина Поптолева – бронз

63 кг – Аслъхан Мехмедова – бронз

Купа „Странджа“ в София

54 кг – Станимира Петрова – злато

57 кг – Светлана Каменова – злато

50 кг – Златислава Чуканова – бронз

60 кг – Аслъхан Мехмедова – бронз

Балканско първенство в Лозница (Сърбия)

50 кг – Златислава Чуканова – злато

52 кг – Венелина Поптолева – сребро

66 кг – Валерия Андреева – бронз

Общо: 12 медала

Справка на медалите на юношите и девойките

Световно първенство за младежи и девойки в Будва (Черна гора)

80 кг – Семьон Болдирев – бронз

Европейско първенство за младежи и девойки в Пореч (Хърватия)

60 кг – Викторио Илиев – злато

81 кг – Алейна Мехмед – сребро

86 кг – Стоян Петров – сребро

54 кг – Атанас Динков – бронз

92 кг – Роселин Бачевски – бронз

Европейско първенство за юноши и девойки в Сараево (Босна и Херцеговина)

54 кг – Янко Илиев – злато

50 кг – Антонио Дамянов – бронз

57 кг – Джан Ахмедов – бронз

60 кг – Владимир Давидов – бронз

46 кг – Роберта Хаджийска – бронз

+80 кг – Цветомира Владимирова – бронз

Европейско първенство за ученици в Баня Лука (Босна и Херцеговина)

44 кг – Валя Николаева – злато

48 кг – Зигфрид Сашев – сребро

54 кг – Симеон Спасов – сребро

46 кг – Кристиян Ганчев – бронз

52 кг – Стоян Христосков – бронз

63 кг – Никълъс Николов – бронз

66 кг – Антонио Боцев – бронз

Балканско първенство в Лозница (Сърбия)

48 кг девойки – Роберта Хаджийска – злато

81 кг девойки – Алейна Мехмед – злато

54 кг юноши – Янко Илиев – злато

57 кг младежи – Ангел Самуилов – злато

63 кг юноши – Владимир Давидов – сребро

60 кг младежи – Александър Гърбев – сребро

57 кг юноши – Джан Ахмедов – бронз

80 кг юноши – Николай Иванов – бронз

48 кг младежи – Даниел Цветков – бронз

+92 кг младежи – Иван Янкулски – бронз

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