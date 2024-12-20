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Цветан Соколов заби 15 точки, Динамо (Москва) победи Локомотив на Пламен Константинов

  • 20 дек 2024 | 21:04
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Цветан Соколов заби 15 точки, Динамо (Москва) победи Локомотив на Пламен Константинов

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов изигра силен мач за своя Динамо (Москва).

Московчани победиха у дома водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) с 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24) в мач от 18-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Соколов заби 15 точки (1 блок, 56% ефективност в атака - +5).

Българският диагонал бе заменен само във втората част от бившия волейболист на Монтана Максим Сапожков.

Денис Богдан добави 13 точки (1 ас, 1 блок). Ярослав Подлесних също записа 13 точки (3 блока).

Йоанди Леал бе най-резултатен за Локомотив с 14 точки (58% ефективност в атака, 16% перфектно и 20% позитивно посрещане - +7).

Илия Казаченков добави 11 точки (2 блока).

Това бе 13-ия успех за Динамо, който се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 38 точки (13 победи, 4 загуби).

Локомотив допусна трета загуба от началото на сезона и с актив от 36 точки (13 победи, 3 загуби) е на четвърто място.

ДИНАМО (МОСКВА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24)

ДИНАМО: Павел Панков 4, ЦВЕТАН СОКЛОВ 15, Ярослав Подлесних 13, Денис Богдан 13, Дмитрий Жук 11, Иля Власов 8 - Евгений Баранов-либеро (Максим Сапожков 6, Яхор Ковальов-либеро, Фанур Каюмов, Антон Семишев)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ

ЛОКОМОТИВ: Вадим Ожиганов 2, Раджабдибир Шахбанмирзаев 3, Марко Ивович 5, Йоанди Леал 14, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 8 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Игор Кобзар 2, Александър Костадинов 1, Иля Казаченков 9, Юрий Бражнюк)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.

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