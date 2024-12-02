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Пламен Константинов и Локомотив загубиха първия полуфинал за Купата на Русия от Зенит (Казан)

  • 2 дек 2024 | 13:22
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Пламен Константинов и Локомотив загубиха първия полуфинал за Купата на Русия от Зенит (Казан)

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, допусна загуба у дома в първата полуфинална среща от Купата на Русия от шампиона Зенит (Казан) с 0:3 (20:25, 20:25, 21:25), който се игра пред 5000 зрители в “Локомотив Арена”.

Шампионите имаха сериозно превъзходство през цялата среща и логично стигнаха до категорична победа.

Най-резултатен за Локомотив стана диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев с едва 10 точки (1 ас, 1 блок, 32% ефективност в атака - +4).

Сменилият го по-късно, Иля Казаченков добави още 9 точки (2 аса, 47% ефективност в атака - +5).

Михаил Лабинский стана най-резултатен за зенит с 13 точки (2 аса, 1 блок, 43% ефективност в атака, 8% перфектно и 15% позитивно посрещане - +6).

Дмитрий Волков добави 12 точки (1 ас, 3 блока, 50% ефективност в атака, 9% перфектно и 32% позитивно посрещане - +8).

Първа полуфинална среща за Купата на Русия:

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

ЛОКОМОТИВ: Игор Кобзар, Раджабдибир Шахбанмирзаев 10, Марко Ивович 5, Йоанди Леал 7, Илияс Куркаев 7, Дмитрий Лизик 7 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Иля Казаченков 9, Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк, Омар Курбанов 6, Александър Костадинов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 2, Максим Михайлов 9, Михаил Лабинский 13, Дмитрий Волков 12, Артьом Волвич 8, Роман Романовский - Иля Фьодоров-либеро (Алексей Кононов, Валентин Кротков-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

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