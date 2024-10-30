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Дадоха Черно море - Левски на Железов

  • 30 окт 2024 | 06:57
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Дадоха Черно море - Левски на Железов

От Съдийската комисия към БФС определиха назначенията за 14-тия кръг в родния футболен елит. Сблъсъкът между Черно море и Левски е даден на Валентин Железов, който вчера свири ДобруджаЦСКА - София за Купата на България.

Мачът между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА - София пък ще бъде ръководен от Васил Минев. Стоян Арсов е главен арбитър на домакинството на Лудогорец на Хебър.

Съдийски назначения за срещите от 14-ия кръг в Първа футболна лига:

1 ноември, 17:30 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Антон Симеонов Генов

2 ноември, 12:00 часа

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Костадин Ангелов Гергинов

2 ноември, 14:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

2 ноември, 17:00 часа

ФК Крумовград - Спартак 1918 Варна

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 ноември, 12:30 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Йордан Костадинов Иванов

3 ноември, 15:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Радан Василев Мирянов

3 ноември, 17:30 часа

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Николай Тодоров Петров

4 ноември, 17:30 часа

ПФК Септември София - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев

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