Дадоха Черно море - Левски на Железов

От Съдийската комисия към БФС определиха назначенията за 14-тия кръг в родния футболен елит. Сблъсъкът между Черно море и Левски е даден на Валентин Железов, който вчера свири Добруджа – ЦСКА - София за Купата на България.
Мачът между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА - София пък ще бъде ръководен от Васил Минев. Стоян Арсов е главен арбитър на домакинството на Лудогорец на Хебър.
Съдийски назначения за срещите от 14-ия кръг в Първа футболна лига:
1 ноември, 17:30 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов
2 ноември, 12:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Костадин Ангелов Гергинов
2 ноември, 14:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
2 ноември, 17:00 часа
ФК Крумовград - Спартак 1918 Варна
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
3 ноември, 12:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Йордан Костадинов Иванов
3 ноември, 15:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Радан Василев Мирянов
3 ноември, 17:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Николай Тодоров Петров
4 ноември, 17:30 часа
ПФК Септември София - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев