Най-интересните свободни агенти, които са все още на пазара

Летният трансферен прозорец отдавна затвори и клубовете вече не могат да правят сделки помежду си. Това обаче не означава, че те не могат да привличат играчи като свободни агенти. А на пазара все още има някои доста интересни имена, които стоят без отбор. "Трайбълфутбол" направи разбивка на някои от по-интересните футболисти, които все още са свободни агенти и които могат да помогнат на някои отбори, които имат проблеми с контузени играчи.

Вратари:

Кейлор Навас - Коста Рика, 37 г.

Лорис Кариус - Германия, 31 г.

Томаш Кубек - Чехия, 32 г.

Етрит Бериша - Албания, 35 г.

Защитници:

Серхио Рамос - Испания, 38 г.

Жоел Матип - Камерун, 33 г.

Адама Сумаоро - Франция, 32 г.

Костас Манолас - Гърция, 33 г.

Гислан Конан - Кот д'Ивоар, 28 г.

Даниел Амартей - Гана, 29 г.

Уолъс - Бразилия 29 г.

Кофи Джиджи - Кот д'Ивоар, 31 г.

Серж Орие - Кот д'Ивоар, 31 г.

Марио Фернандеш - Русия, 33 г.

Седрик - Португалия, 33 г.

Буна Сар - Сенегал, 32 г.

Брендън Уилямс - Англия, 24 г.

Филип Бенкович - Хърватия, 27 г.

Лейвин Курзава - Франция, 31 г.

Симон Кяер - Дания, 35 г.

Халфове:

Деле Али - Англия, 28 г.

Леонардо Лопеш - Португалия, 25 г.

Кевин Стоотман - Нидерландия, 34 г.

Кристоф Крамер - Германия, 33 г.

Марко ван Хинкел - Нидерландия, 31 г.

Роке Меса - Испания, 35 г.

Рафиня - Бразилия, 31 г.

Гастон Перейро - Уругвай, 29 г.

Едуард Мишу - Франция, 21 г.

Саму Кастийехо - Испания, 29 г.

Максим Гоналон - Франция, 35 г.

Франсеск Коклен - Франция, 33 г.

Нападатели:

Ерик-Максим Чупо-Мотинг - Кемерун, 35 г.

Уисам Бен Йедер - Франция, 34 г.

Алиреза Яханбакш - Иран, 31 г.

Марио Балотели - Италия, 34 г.

Стефано Окака - Италия, 35 г.

Кевин Гамейро - Франция, 37 г.

Матия Дестро - Италия, 33 г.

Санти Мина - Испания, 28 г.

Макси Гомес - Уругвай, 28 г.

Адам Унас - Алжир, 27 г.

Мариано Диас - Доминиканска Република, 31 г.

Айзък Съксес - Нигерия, 28 г.