Най-интересните свободни агенти, които са все още на пазара

Летният трансферен прозорец отдавна затвори и клубовете вече не могат да правят сделки помежду си. Това обаче не означава, че те не могат да привличат играчи като свободни агенти. А на пазара все още има някои доста интересни имена, които стоят без отбор. "Трайбълфутбол" направи разбивка на някои от по-интересните футболисти, които все още са свободни агенти и които могат да помогнат на някои отбори, които имат проблеми с контузени играчи.
Вратари:
Кейлор Навас - Коста Рика, 37 г.
Лорис Кариус - Германия, 31 г.
Томаш Кубек - Чехия, 32 г.
Етрит Бериша - Албания, 35 г.
Защитници:
Серхио Рамос - Испания, 38 г.
Жоел Матип - Камерун, 33 г.
Адама Сумаоро - Франция, 32 г.
Костас Манолас - Гърция, 33 г.
Гислан Конан - Кот д'Ивоар, 28 г.
Даниел Амартей - Гана, 29 г.
Уолъс - Бразилия 29 г.
Кофи Джиджи - Кот д'Ивоар, 31 г.
Серж Орие - Кот д'Ивоар, 31 г.
Марио Фернандеш - Русия, 33 г.
Седрик - Португалия, 33 г.
Буна Сар - Сенегал, 32 г.
Брендън Уилямс - Англия, 24 г.
Филип Бенкович - Хърватия, 27 г.
Лейвин Курзава - Франция, 31 г.
Симон Кяер - Дания, 35 г.
Халфове:
Деле Али - Англия, 28 г.
Леонардо Лопеш - Португалия, 25 г.
Кевин Стоотман - Нидерландия, 34 г.
Кристоф Крамер - Германия, 33 г.
Марко ван Хинкел - Нидерландия, 31 г.
Роке Меса - Испания, 35 г.
Рафиня - Бразилия, 31 г.
Гастон Перейро - Уругвай, 29 г.
Едуард Мишу - Франция, 21 г.
Саму Кастийехо - Испания, 29 г.
Максим Гоналон - Франция, 35 г.
Франсеск Коклен - Франция, 33 г.
Нападатели:
Ерик-Максим Чупо-Мотинг - Кемерун, 35 г.
Уисам Бен Йедер - Франция, 34 г.
Алиреза Яханбакш - Иран, 31 г.
Марио Балотели - Италия, 34 г.
Стефано Окака - Италия, 35 г.
Кевин Гамейро - Франция, 37 г.
Матия Дестро - Италия, 33 г.
Санти Мина - Испания, 28 г.
Макси Гомес - Уругвай, 28 г.
Адам Унас - Алжир, 27 г.
Мариано Диас - Доминиканска Република, 31 г.
Айзък Съксес - Нигерия, 28 г.