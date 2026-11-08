Ливърпул търси стабилизиране след двете поредни загуби

Днес от 16:00 часа Кристъл Палас приема Ливърпул на своя стадион "Селхърст Парк" в среща от 10-ия кръг на английската Премиър лийг. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Тони Харингтън. Двата тима влизат в двубоя със сериозни амбиции за реванш пред феновете си след негативни резултати през последните седмици.

Кристъл Палас се намира на 18-о място в подреждането с едва 7 точки след 9 изиграни мача (2 победи, 1 равенство и 6 загуби) и голова разлика 9:21. В последния си мач от първенството тимът загуби от Тотнъм с 0:2 като гост, а в четвъртък записа равенство 1:1 у дома срещу Хофенхайм в Лига Европа благодарение на изравнителен гол на Даичи Камада в добавеното време.

Ливърпул заема 6-о място в класирането с 15 точки след 9 мача (4 победи, 3 равенства и 2 загуби) и голово съотношение 11:9. Хората на Андони Ираола обаче са в серия от две поредни поражения във всички турнири. В миналия кръг на Премиър лийг те отстъпиха на "Анфийлд" от Арсенал с 0:1, а през седмицата претърпяха поражение с 2:3 при гостуването си на Фенербахче в Шампионската лига.

"Сега трябва да реагираме след две загуби. Трябва да отидем там, да си свършим работата и да спечелим мача. Не сме толкова зле, колкото изглеждаме днес, нито бяхме толкова добри", заяви мениджърът на Ливърпул Андони Ираола преди гостуването в Лондон.

Най-сериозният проблем пред домакините е липсата на нападателя Жан-Филип Матета, който е наказан заради червения картон, получен срещу Тотнъм. В лазарета на Палас са още Исмаила Сар, Такехиро Томиясу и Шади Риад. Като опции за върха на атаката Пиер Саж разполага с Йорген Странд Ларсен и Едуард Нкетия.

В състава на Ливърпул трайно контузени са Конър Брадли, Джовани Леони, Юго Екитике и Джереми Фримпонг. Основната въпросителна е свързана с халфа Райън Гравенберх, който има проблем с петата.

В последните 5 официални мача между двата отбора Кристъл Палас има 2 победи, Ливърпул е с 1 успех, а 1 среща е завършила наравно. Освен това Палас спечели след изпълнение на дузпи спора за "Къмюнити Шийлд" през август 2025 г. Последният мач между тях в първенството завърши с победа за Ливърпул с 3:1 на "Анфийлд" през април 2026 г.

За Ливърпул Александър Исак е най-добрият реализатор през този сезон в Премиър лийг с 6 попадения. За "орлите" водещи голмайстори са Тайрик Мичъл, Даичи Камада, Йорген Странд Ларсен и Йереми Пино с по две попадения.

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Снимки: Gettyimages