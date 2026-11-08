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Челси не иска да изпадне от топ 4

  • 8 ное 2026 | 06:00
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Челси не иска да изпадне от топ 4

Днес от 16:00 часа Съндърланд приема Челси в двубой от 10-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще се играе на стадион "Стейдиъм ъф Лайт", а главен съдия на сблъсъка е Джарет Джилет.

Двата отбора влизат в мача от коренно различни позиции в подреждането. Гостите от Челси заемат 4-то място във временното класиране с актив от 16 точки след 5 победи, 1 равенство и 3 загуби при голова разлика 19:15. Домакините от Съндърланд се намират на последното 20-о място с 5 точки (1 победа, 2 равенства и 6 загуби) и голова разлика 7:17.

Съндърланд преминава през труден период. В последния си мач в Лига Европа момчетата на Режис Льо Брис отстъпиха у дома пред Динамо (Загреб) с 0:2. Преди това в шампионата те загубиха при визитата си на Ковънтри с 1:3. Единственият им скорошен успех дойде за "Карабао Къп", където надделяха над Брентфорд с 3:2, но в първенството записаха и равенство 0:0 срещу Лийдс на своя земя.

Челси от своя страна влиза в двубоя с увереност след важна победа с 2:0 над Манчестър Юнайтед на "Стамфорд Бридж" в миналия кръг от Премиър лийг. Преди това "сините" отпаднаха драматично от "Карабао Къп" след равенство 1:1 срещу Ливърпул на "Анфийлд" и загуба при дузпите (6:5). В последните си пет мача от първенството лондончани натрупаха победи над Евертън (2:0 като гост) и Борнемут (5:1 у дома), въпреки че претърпяха поражение от Тотнъм с 0:2.

В състава на Съндърланд с наказание е защитникът Омар Алдерете. Извън сметките поради контузии са Даниъл Балърд, Ромейн Мъндъл и Хабиб Диара. Доброто новина за мениджъра Режис Льо Брис е свързано с Норди Мукиеле, за когото се очаква да бъде на разположение. Очаква се в предни позиции да стартира Браян Броби, а в халфовата линия да действат Гранит Джака, Ноа Садики и Ендзо Льо Фи.

В лагера на Челси списъкът с отсъстващи остава дълъг. Мениджърът Чаби Алонсо не може да разчита на трайно контузения капитан Рийс Джеймс, както и на Жоао Педро, Максенс Лакроа, Йорел Хато и Джейми Гитънс. За сметка на това в групата се завръщат Аарон Анселмино и Джордан Хендерсън. Вратарят Емилиано Мартинес вече тренира с предпазна маска след операцията на челюстта, но младият Майк Пендерс може отново да започне под гредите. Изключителна форма в предни позиции показват Коул Палмър, Морган Роджърс и Педро Нето.

В последните 5 срещи между двата тима балансът показва предимство за Съндърланд с 3 победи срещу 2 за Челси. В най-скорошния си двубой от Премиър лийг на 24 май 2026 г. Съндърланд спечели у дома с 2:1.

Преди това, на 25 октомври 2025 г., "черните котки" нанесоха поражение на "сините" от Лондон и на техния "Стамфорд Бридж" с 2:1.

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Снимки: Gettyimages

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