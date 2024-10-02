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Александър Димитров определи групата на младежите за последните мачове от квалификациите за Евро 2025

  • 2 окт 2024 | 16:50
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Националният селекционер Александър Димитров определи групата на България U21 за последните два двубоя от европейските квалификации срещу Германия и Израел. Мачът срещу Германия е на 11 октомври в Регенсбург, а срещу Израел 4 дни по-късно на неутрален терен в Гьор, Унгария.

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Ето и пълния списък:

Вратари: Дамян Христов (Лудогорец II), Пламен Андреев (Фейенорд), Алекс Божев (ЦСКА 1948);

Защитници: Велко Йеленкович (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА 1948), Росен Божинов (Антверпен), Николай Златев (Тобор), Мартин Атанасов (ЦСКА 1948 II), Атанас Чернев (Ботев Пловдив), Димитър Папазов (Болоня), Мартин Георгиев (Славия);

Полузащитници: Кристиян Стоянов (Славия), Емануел Мирчев (Хесен Касел), Чунг Нгуен До (Славия), Марин Петков (Левски), Емил Ценов (ЦСКА 1948), Станислав Шопов (ЦСКА - София), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Антоан Стоянов (Ботев Враца);

Нападатели: Борислав Рупанов (Септември), Роберто Райчев (Славия), Мартин Сираков (Монтана), Борислав Станков (Ейбар).

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