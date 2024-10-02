Александър Димитров определи групата на младежите за последните мачове от квалификациите за Евро 2025

Националният селекционер Александър Димитров определи групата на България U21 за последните два двубоя от европейските квалификации срещу Германия и Израел. Мачът срещу Германия е на 11 октомври в Регенсбург, а срещу Израел 4 дни по-късно на неутрален терен в Гьор, Унгария.

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Ето и пълния списък:



Вратари: Дамян Христов (Лудогорец II), Пламен Андреев (Фейенорд), Алекс Божев (ЦСКА 1948);

Защитници: Велко Йеленкович (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА 1948), Росен Божинов (Антверпен), Николай Златев (Тобор), Мартин Атанасов (ЦСКА 1948 II), Атанас Чернев (Ботев Пловдив), Димитър Папазов (Болоня), Мартин Георгиев (Славия);

Полузащитници: Кристиян Стоянов (Славия), Емануел Мирчев (Хесен Касел), Чунг Нгуен До (Славия), Марин Петков (Левски), Емил Ценов (ЦСКА 1948), Станислав Шопов (ЦСКА - София), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Антоан Стоянов (Ботев Враца);

Нападатели: Борислав Рупанов (Септември), Роберто Райчев (Славия), Мартин Сираков (Монтана), Борислав Станков (Ейбар).