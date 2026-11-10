Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

За първи път в София: Легендарните футболни екипи на България

  • 10 ное 2026 | 11:45
  • 499
  • 2
За първи път в София: Легендарните футболни екипи на България

Навръх 17 ноември 2026 г., точно 33 години след паметната победа на България с 2:1 над Франция на "Парк де Пренс", за първи път в София ще бъде официално открита експозицията "Легендарните футболни екипи на България". Организатори на събитието са домакините от SkyCity Mall и Bulgarian Football Shirts.

Изложбата ще бъде отворена свободно за всички посетители на търговския център в периода 17 – 22 ноември. Експозицията ще представи значима част от историческото футболно наследство на България – автентични фланелки, футболни обувки, билети и други ценни предмети, съхранили спомена за най-големите успехи на националния отбор. Посетителите ще имат възможността да видят уникални мачови екипи и исторически предмети, свързани с участията на България на големи международни футболни форуми – от Летните олимпийски игри в Австралия през 1956 г. и дебюта ни на световно първенство – Чили‘62, през "лудото американско лято" през 1994 г. до Евро 2004 в Португалия.

Челно място в експозицията заемат екипи на Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов от 70-те години на миналия век. Сред представените експонати са също фланелките на Наско Сираков и Цанко Цветанов от САЩ’94 – първата, от драматичната победа с дузпи над Мексико на осминафинал, а втората – от историческия успех над Германия, пратил България на полуфиналите.

Гостите на събитието ще могат да видят още екипа на Ивайло Йорданов от паметния успех над Румъния на Евро’96, както и автентични фланелки на Христо Стоичков, Красимир Балъков, Трифон Иванов и още много други знакови имена.

Сред множеството представени ценни предмети ще бъдат бутонките на Красимир Балъков от САЩ’94, футболните обувки на Димитър Бербатов, носени в Манчестър Юнайтед, а също билети и програми от всички световни и европейски първенства. Един от най-любопитните експонати е спортният сак на Динко Дерменджиев от Мондиал’66 в Англия, съхранен през годините и представен в отлично състояние.

"От деня, в който започнахме този проект, целта ни винаги е била една и съща – да съхраним историческото футболно наследство на България, да запазим духа и спомена за отминалите успешни години и да ги предадем на бъдещите поколения", споделя Милен Николов, създател на проекта Bulgarian Football Shirts.

"Изключително съм щастлив, че SkyCity Mall е домакин на изложбата "Легендарните футболни екипи на България", която събира на едно място толкова много история, емоции и поводи за национална гордост. Българският футбол е оставил незабравими следи в сърцата на поколения българи, а чрез тази експозиция искаме да дадем възможност както на хората, преживели тези велики моменти, така и на по-младите поколения да се докоснат до тях", казва Калоян Пакьов, управител на търговския център.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с човек по-малко при U15

Спартак (Варна) победи Локомотив (София) с човек по-малко при U15

  • 10 ное 2026 | 12:15
  • 96
  • 0
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 396
  • 0
Николай Боянов: Поемам отговорност за слабите резултати на Партизан

Николай Боянов: Поемам отговорност за слабите резултати на Партизан

  • 10 ное 2026 | 12:01
  • 187
  • 0
Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

Марица надви Дунав с два ранни гола при U15

  • 10 ное 2026 | 11:48
  • 208
  • 0
Септември с късен обрат и човек по-малко срещу Шипка Старс при U15

Септември с късен обрат и човек по-малко срещу Шипка Старс при U15

  • 10 ное 2026 | 11:44
  • 253
  • 0
Отстраненият от Спартак (Вн) Грънчов: Аз предател? Никога!

Отстраненият от Спартак (Вн) Грънчов: Аз предател? Никога!

  • 10 ное 2026 | 11:30
  • 528
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 5379
  • 15
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 6313
  • 6
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 396
  • 0
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 11818
  • 4
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 19591
  • 18
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 7852
  • 12