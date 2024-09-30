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Кой кандидат колко гласа получи за Управителния съвет на БФВ

  • 30 сеп 2024 | 17:20
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Българска федерация по Волейбол публикува колко гласа получи всеки един от 30-те кандидати за членове на Управителния съвет. Общото събрание, което се проведе в събота (28.09) в зала "Витоша" на парк хотел Витоша, преизбра като председател Любомир Ганев.

Единственият му опонент Иван Сеферинов получи 42 гласа, което не го класира сред 17-те членове и така той не можа да участва в избора за президент.

Отново най-много гласове получи Петър Кънев. Бизнесменът бе избран впоследствие и за първи вицепрезидент. След него се нареди Ганев, а третата позиция зае досегашният член и председател на Комисията Национална волейболна лига - Мъже - Живко Желев.

Сериозен спор имаше за последната 17-ата позиция, където трима ги раздели само 1 глас - Милко Багдасаров, Николай Николов и Евгени Иванов.

Представяме ви кой от кандидатите колко гласа получи. Първите 17 са новите членове на УС:

1. Петър Кънев – 105

 2. Любомир Ганев – 103

 3. Живко Желев – 99 

4. Станислав Николов - 97
 5. Илия Динков - 93
 6. Ивайло Константинов - 89
 7. Борислав Кьосев – 87
 8. Огнян Томов - 87
 9. Александър Попов – 86 
10. Деян Нинов – 80
 11. Красимир Илиев – 76 
12. Сашо Йовков - 75
 13. Николай Иванов - 73
 14. Димо Тонев - 68
 15. Александър Иванов – 62 
16. Велислав Йонев – 59
 17. Милко Багдасаров – 52 
18. Николай Николов - 51 
19. Евгени Иванов – 50 
20. Иван Сеферинов Димитров – 42
 21. Христо Илиев - 42 
22. Петромил Сотиров - 38
 23. Мартин Стоев - 37
 24. Мария Филипова – 32 
25. Страшимира Симеонова - 31 
26. Галя Димитрова – 24 
27. Теодор Чипилов – 24
 28. Юлиан Арнаудов - 14
 29. Любомир Герасимов - 11
 30. Николай Григоров - 7

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