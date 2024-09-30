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  3. Антонио Павлов се присъединява към треньорския екип на Волейболна академия “Стойчев-Казийски”

Антонио Павлов се присъединява към треньорския екип на Волейболна академия “Стойчев-Казийски”

  • 30 сеп 2024 | 12:38
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Антонио Павлов се присъединява към треньорския екип на Волейболна академия “Стойчев-Казийски”

Антонио Павлов се присъединява към треньорския екип на Волейболна академия “Стойчев-Казийски” в мъжко направление.

Опитът му като треньор по волейбол:

От 2002-2022 г. в САЩ: Треньор на колежански отбори от NCAA Division I. С отбора на Университета на Арканзас два пъти стига до финална четворка в Sun Belt Conference. Вицешампион на Colonial Conference с отбора нa Virginia University. Шампион на Big South Conference с отбора на Coastal Carolina University.

Треньор на клубно ниво: С отбор момчета U17 се класира на 3-то място на Coast Elite , печели бронзов медал на финалите на националното юношеско първенство на САЩ.

Директор и Master Coach на отбори момчета U16, U17 и U18 в Chicago Volleyball Academy.

Треньор на националния мъжки отбор на Малта. Достига до финална четворка по време на Олимпийските игри на малките държави. (Участници: Кипър, Малта, Сан Марино, Люксембург, Лихтенщайн, Монако, Андора, Исландия, Фарьорски острови)

Образование: НСА – треньор по волейбол. Магистър по Спортен мениджмънт от щатския университет на Арканзас, САЩ.

Антонио Павлов е бил и изпълнителен директор на БФ Волейбол.

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