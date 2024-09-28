Матю Андерсън иска златото от Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Звездата на националния отбор на САЩ Матю Андерсън заяви, че иска да играе на домашната Олимпиада в Лос Анджелис след 4 години. 37-годишният Андерсън вече има 4 Олимпийски игри зад гърба си: Лондон 2012 (5-о място), Рио 2016 (бронз), Токио 2020 (10-о място) и Париж 2024 (бронз).

"Просто е, все още не съм спечелил златен медал. Победата е моята крайна цел като спортист и волейболист. Първо, мисля, че играя добре. Второ, физически все още мога да правя това. Все още съм в добро здраве, за да постигна това. Жена ми и децата ми ме подкрепят, семейството ми е до мен, за да ме подкрепя във всичко това. Затова казвам, че това е настоящата ми цел. Ако нещо се промени през следващите четири години и не успея да постигна това, ще съм доволен от кариерата си и това, което съм постигнал досега. Но тази цел все още е там и чувствам, че имам още много да постигна във волейбола. Все още не съм доволен, защото знам, че мога още повече", каза Андерсън в интервю за The Columbian.