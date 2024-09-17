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България с десет състезатели на Световното по олимпийско таекуондо за младежи и девойки

  • 17 сеп 2024 | 10:55
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България с десет състезатели на Световното по олимпийско таекуондо за младежи и девойки

Десет състезатели ще представят България на Световното първенство по олимпийско таекуондо за младежи и девойки, което ще се проведе от 1 до 6 октомври в Чунчон (Република Корея).

Треньори са Венцислав Соколов (старши треньор), Йордан Господинов и Стамен Захариев, а Фарзад Золхадри ще бъде водач на състезателите.

"Благодарение на добрата организация, създадена от федерацията, ще заминем за Република Корея 6 дни по-рано (на 24 септември), за да може спортистите да се аклиматизират и да свикнат с часовата разлика. Всички са подготвени. Очаквам да спечелим поне два медала", каза националният селекционер Фарзад Золхадри.

Българската делегация ще бъде водена от президента на родната централа Слави Бинев, а в нея са включени състезателите:
Атанас Атанасов – категория 55 килограма (Таекуондо Турбо Тийм)
Мартин Симеонов - категория 59 килограма (Таекуондо Турбо Тийм)
Станислав Митков – категория 63 килограма (Ахил)
Красимир Лилов – категория 73 килограма (Таекуондо Турбо Тийм)
Ния Григорова – категория 42 килограма (Ахил)
Дея Пеева – категория 44 килограма (Класа-Таекуондо клуб)
Елина Крумова – категория 46 килограма (Кондор 2000)
Александра Димова – категория 49 килограма (Таекуондо Фитнес - НСА)
Ерика Карабелева – категория 52 килограма (Ахил)
Елена Лилова – категория 55 килограма (Таекуондо Турбо Тийм)

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