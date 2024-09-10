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БФ Борба обяви състава за Балканиадата, ще има и преборвания

  • 10 сеп 2024 | 08:42
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БФ Борба обяви състава за Балканиадата, ще има и преборвания

БФ Борба определи съставите за Балканиадата в Скопие (3-6 октомври). Схватките са за момчета и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки.

За някои от тях  - в 4 категории, ще има преборвания на  23 септември в Горна Оряховица, зала "Никола Петров".   Меренето е от 9,30 ч., Схватките са от 12 часа, толеранс 2 кг.  Борбите са до две победи от три срещи. При трима състезатели важат правилата на нордикс системата.

Следват състезателите, които ще имат преборвания:

U15, FS, 52 кг.;

52    Алекс Антонов    Юнак-Локомотив Русе    Преборване     52    Георги Христов Пантелеев     Странджа Средец    Преборване     52    Христо Яначков    Берое Стара Загора    Преборване

U17, FS, 80 кг.

80    Никифор Петров    Олимпиец Търговище    Преборване     80    Валентин Илиев    Левски София    Преборване

U17, GR, 51 кг.

51    Калоян Иванов    Ботев Враца    Преборване     51    Веселин Нешев    Левски София    Преборване

U20, GR, 82 кг.

82    Виктор Спасов    Левски София    Преборване 82    Мартин Шишеков    Локомотив Пловдив         Преборване

Следват утвърдените състезатели:

U15    FS             38    Радослав Великов    Левски София         41    Янаки Ковачев    Черноморец Бургас         41    Християн Лазаров    Левски София         44    Александър Илиев    Би Риал Сандански         44    Леонид Захарядис    Би Риал Сандански         48    Илиян Ангелов     Локомотив Горна Оряховица         48    Божидар Дамянов    Би Риал Сандански         52    Георги Иванов    Черноморец Бургас         57    Валентин Господинов    Черноморец Бургас         62    Максуд Садъков    Олимпиец Търговище         62    Петко Саракостов    Борба и самбо Ямбол         68    Гален Петров    Олимпиец Търговище         75    Николай Ангелов    РВМГВТ         75    Кирил Георгиев    Би Риал Сандански         85    Йордан Георгиев    Левски София         85    Алберт Шукри    Олимпиец Търговище                                          U15    GR             38    Наско Костов    ЦСКА София         38    Владислав Иванов    Ботев Враца         41    Борис Крумов    Ботев Враца         44    Георги Мърков    Левски София         48    Валентин Начев    ЦСКА София         52    Станислав Димитров    Златица         52    Антоан Цветанов    Левски София         57    Красимир Стоянов    Девня         57    Александър Василев    Рилски спортист Самоков         62    Иван Байчев    Олимпиец Атанас Кошев Карнобат         62    Велизар Стоянов    Васил и Георги Илиеви Кюстендил         68    Мартин Найденов Любенов    Локомотив Варна         68    Георги Старошалиев    Златица         75    Даниел Гълъбов    Борба-Хасково         75    Даниел Ангелов    Плевен         85    Иса Тахсинов    ЦСКА София         85    Филип Дурев    ЦСКА София                          U15    WW             39    Кристин Илийна    Берое Стара Загора         42    Анелия Ангелова     Локомотив Горна Оряховица         42    Хрисиана Христова     ЦСКА София         46    Дарина Йорданова    Рилски спортист Самоков         46    Ирена Пеева    Бургас         54    Сияна Димитрова    Локомотив Пловдив              54    Стефани Лазарова    ЦСКА София         58    Кадер Ангелова    Локомотив Пловдив              58    Антония Боринарова    Рилски спортист Самоков         62    Андреа Нисева    Асеновград         62    Велизара Никифорова    Атлетик Пловдив         66    Наталия Тасева    Рилски спортист Самоков         66    Райа Лефтерова    Олимпиец Търговище                          U17    FS             48    Камен Иванов    Борба и самбо Ямбол         48    Александър Делчев    Локомотив Пловдив              51    Пламен Валентинов Стамов     Странджа Средец         51    Симеон Сидерас    Борба и самбо Ямбол         55    Есад Бозали    Локомотив Пловдив              55    Кристиян Василев    Мадарски конник Шумен         60    Ердал Алиев    Олимпиец Търговище         65    Айлин Османов    Юнак-Локомотив Русе         65    Сейко Калинов    Олимпиец Търговище         71    Азис Таиров    Локомотив Пловдив              71    Николай Стойнов    Локомотив Пловдив              71    Бурак Бейти    Юнак-Локомотив Русе         71    Калоян Стоянов    Левски София         71    Венелин Георгиев    Левски София         80    Божидар Добрев    Берое Стара Загора         92    Георги  Трифонов    Олимпиец Търговище         110    Мартин Илиев    Юнак-Локомотив Русе         110    Халил Садъков    Олимпиец Търговище                          U17    GR             45    Станислав Иванов    Левски София         45    Димитър Богданов    Левски София        51    Ясен Борисов    ЦСКА София         55    Альоша Илиев    Плевен         55    Владислав Марков    Плевен         60    Андрей Дюзев    Плевен         60    Живко Хинков    Левски София         65    Кристиян Петков    ЦСКА София         65    Алекс Николов    ЦСКА София         71    Сергей Николаев Стоев    Балкан Ботевград         71    Цветелин Ангелов    Плевен         80    Динко Димитров Нейков    Локомотив Варна         80    Валентин Валентинов    Ботев Враца         92    Борислав Въжаров    Рилски спортист Самоков         92    Радостин Василев    ЦСКА София         110    Денис Лазаров    Левски София         110    Мартин Титов    Левски София                          U17    WW             40    Пламена Жекова    Бургас         46    Даяна Стойчева    Берое Стара Загора         49    Марсела Георгиева    Борба и самбо Ямбол         53    Никол Александрова    Левски София         53    Кремена Георгиева    Бургас         57    Олга Попова    ЦСКА София         61    Мария Велчева    Загорец Нова Загора         61    Ивена Близнакова    Локомотив Пловдив              65    Илинка Стефанова    Рилски спортист Самоков         65    Жанина Петкова    Левски София         69    Тоедора Богданова    Черноморец кл и св Бургас         73    Изабел Мирчева    Бургас                          U20    FS             65    Никола Колев    Юнак-Локомотив Русе         79    Станислав Дамяновски    Янчо Патриков ЦСКА         92    Александър Ваканин    Левски София         97    Андриян Вълканов    Черноморец кл и св Бургас         97    Денислав Димитров    Юнак-Локомотив Русе         125    Диан Мънев    Янчо Патриков ЦСКА                          U20    GR             63    Кристиян Миленков    Левски София         63    Гриша Назарян    ЦСКА София         67    Христо Валентинов    Ботев Враца         67    Михаил Амелев    Бургас         72    Димитър Георгиев    Ботев Враца         82    Йордан Дончев    Левски София         87    Александър Иванов    Локомотив Варна         87    Андрей Атанасов    Олимпиец Атанас Комшев Карнобат         97    Христомир Пиронков    Плевен         130    Максим Петров    Локомотив Варна         130    Алан Дзабиев                              U20    WW             50    Азра Мустафа    Юнак-Локомотив Русе         53    Никол Крумова    Ботев Враца         59    Десислава Иванова    Лютфи Ахмедов Разград         59    Виктория Бойнова    ЦСКА София         62    Емел Мустафова    Мадарски конник Шумен         65    Сара Ахмедова    Юнак-Локомотив Русе         72    Александра Стоянова             76    Ванеса Георгиева    Берое Стара Загора

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