БФ Борба обяви състава за Балканиадата, ще има и преборвания

БФ Борба определи съставите за Балканиадата в Скопие (3-6 октомври). Схватките са за момчета и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки.

За някои от тях - в 4 категории, ще има преборвания на 23 септември в Горна Оряховица, зала "Никола Петров". Меренето е от 9,30 ч., Схватките са от 12 часа, толеранс 2 кг. Борбите са до две победи от три срещи. При трима състезатели важат правилата на нордикс системата.

Следват състезателите, които ще имат преборвания:

U15, FS, 52 кг.;

52 Алекс Антонов Юнак-Локомотив Русе Преборване 52 Георги Христов Пантелеев Странджа Средец Преборване 52 Христо Яначков Берое Стара Загора Преборване

U17, FS, 80 кг.

80 Никифор Петров Олимпиец Търговище Преборване 80 Валентин Илиев Левски София Преборване

U17, GR, 51 кг.

51 Калоян Иванов Ботев Враца Преборване 51 Веселин Нешев Левски София Преборване

U20, GR, 82 кг.

82 Виктор Спасов Левски София Преборване 82 Мартин Шишеков Локомотив Пловдив Преборване

Следват утвърдените състезатели:

U15 FS 38 Радослав Великов Левски София 41 Янаки Ковачев Черноморец Бургас 41 Християн Лазаров Левски София 44 Александър Илиев Би Риал Сандански 44 Леонид Захарядис Би Риал Сандански 48 Илиян Ангелов Локомотив Горна Оряховица 48 Божидар Дамянов Би Риал Сандански 52 Георги Иванов Черноморец Бургас 57 Валентин Господинов Черноморец Бургас 62 Максуд Садъков Олимпиец Търговище 62 Петко Саракостов Борба и самбо Ямбол 68 Гален Петров Олимпиец Търговище 75 Николай Ангелов РВМГВТ 75 Кирил Георгиев Би Риал Сандански 85 Йордан Георгиев Левски София 85 Алберт Шукри Олимпиец Търговище U15 GR 38 Наско Костов ЦСКА София 38 Владислав Иванов Ботев Враца 41 Борис Крумов Ботев Враца 44 Георги Мърков Левски София 48 Валентин Начев ЦСКА София 52 Станислав Димитров Златица 52 Антоан Цветанов Левски София 57 Красимир Стоянов Девня 57 Александър Василев Рилски спортист Самоков 62 Иван Байчев Олимпиец Атанас Кошев Карнобат 62 Велизар Стоянов Васил и Георги Илиеви Кюстендил 68 Мартин Найденов Любенов Локомотив Варна 68 Георги Старошалиев Златица 75 Даниел Гълъбов Борба-Хасково 75 Даниел Ангелов Плевен 85 Иса Тахсинов ЦСКА София 85 Филип Дурев ЦСКА София U15 WW 39 Кристин Илийна Берое Стара Загора 42 Анелия Ангелова Локомотив Горна Оряховица 42 Хрисиана Христова ЦСКА София 46 Дарина Йорданова Рилски спортист Самоков 46 Ирена Пеева Бургас 54 Сияна Димитрова Локомотив Пловдив 54 Стефани Лазарова ЦСКА София 58 Кадер Ангелова Локомотив Пловдив 58 Антония Боринарова Рилски спортист Самоков 62 Андреа Нисева Асеновград 62 Велизара Никифорова Атлетик Пловдив 66 Наталия Тасева Рилски спортист Самоков 66 Райа Лефтерова Олимпиец Търговище U17 FS 48 Камен Иванов Борба и самбо Ямбол 48 Александър Делчев Локомотив Пловдив 51 Пламен Валентинов Стамов Странджа Средец 51 Симеон Сидерас Борба и самбо Ямбол 55 Есад Бозали Локомотив Пловдив 55 Кристиян Василев Мадарски конник Шумен 60 Ердал Алиев Олимпиец Търговище 65 Айлин Османов Юнак-Локомотив Русе 65 Сейко Калинов Олимпиец Търговище 71 Азис Таиров Локомотив Пловдив 71 Николай Стойнов Локомотив Пловдив 71 Бурак Бейти Юнак-Локомотив Русе 71 Калоян Стоянов Левски София 71 Венелин Георгиев Левски София 80 Божидар Добрев Берое Стара Загора 92 Георги Трифонов Олимпиец Търговище 110 Мартин Илиев Юнак-Локомотив Русе 110 Халил Садъков Олимпиец Търговище U17 GR 45 Станислав Иванов Левски София 45 Димитър Богданов Левски София 51 Ясен Борисов ЦСКА София 55 Альоша Илиев Плевен 55 Владислав Марков Плевен 60 Андрей Дюзев Плевен 60 Живко Хинков Левски София 65 Кристиян Петков ЦСКА София 65 Алекс Николов ЦСКА София 71 Сергей Николаев Стоев Балкан Ботевград 71 Цветелин Ангелов Плевен 80 Динко Димитров Нейков Локомотив Варна 80 Валентин Валентинов Ботев Враца 92 Борислав Въжаров Рилски спортист Самоков 92 Радостин Василев ЦСКА София 110 Денис Лазаров Левски София 110 Мартин Титов Левски София U17 WW 40 Пламена Жекова Бургас 46 Даяна Стойчева Берое Стара Загора 49 Марсела Георгиева Борба и самбо Ямбол 53 Никол Александрова Левски София 53 Кремена Георгиева Бургас 57 Олга Попова ЦСКА София 61 Мария Велчева Загорец Нова Загора 61 Ивена Близнакова Локомотив Пловдив 65 Илинка Стефанова Рилски спортист Самоков 65 Жанина Петкова Левски София 69 Тоедора Богданова Черноморец кл и св Бургас 73 Изабел Мирчева Бургас U20 FS 65 Никола Колев Юнак-Локомотив Русе 79 Станислав Дамяновски Янчо Патриков ЦСКА 92 Александър Ваканин Левски София 97 Андриян Вълканов Черноморец кл и св Бургас 97 Денислав Димитров Юнак-Локомотив Русе 125 Диан Мънев Янчо Патриков ЦСКА U20 GR 63 Кристиян Миленков Левски София 63 Гриша Назарян ЦСКА София 67 Христо Валентинов Ботев Враца 67 Михаил Амелев Бургас 72 Димитър Георгиев Ботев Враца 82 Йордан Дончев Левски София 87 Александър Иванов Локомотив Варна 87 Андрей Атанасов Олимпиец Атанас Комшев Карнобат 97 Христомир Пиронков Плевен 130 Максим Петров Локомотив Варна 130 Алан Дзабиев U20 WW 50 Азра Мустафа Юнак-Локомотив Русе 53 Никол Крумова Ботев Враца 59 Десислава Иванова Лютфи Ахмедов Разград 59 Виктория Бойнова ЦСКА София 62 Емел Мустафова Мадарски конник Шумен 65 Сара Ахмедова Юнак-Локомотив Русе 72 Александра Стоянова 76 Ванеса Георгиева Берое Стара Загора