Аспарух Аспарухов и Кузбас с фалстарт в Суперлигата на Русия

Националът Аспарух Аспарухов и неговият клуб Кузбас (Кемерово) стартираха с фалстарт участието си в Суперлигата на Русия.

Кузбас допусна неочаквано домакинско поражение от Енисей (Красноярск) с 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25) в мач от първия кръг.

Аспарух Аспарухов, който до скоро лекуваше контузия се появи в игра още в първия гейм, а в третия и четвъртия започна в началото на гейма за Кузбас.

Аспарухов реализира 5 точки (63% ефективност в атака, 27% перфектно и 27% позитивно посрещана - -1).

Егор Сиденко стана най-резултатен за Кузбас с 16 точки (1 блок, 56% ефективност в атака).

Роман Пакшин добави 14 точки (1 ас, 1 блок).

Рамон Мурашко (3 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака - +11) и Максим Бочаров (3 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 9% перфектно и 40% позитивно посрещане - +10) забиха по 20 точки за Енисей.

КУЗБАС (КЕМЕРОВО) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25)

КУЗБАС: Егор Кречетов 1, Егор Сиденко 16, Александър Маркон 6, Роман Пакшин 14, Давид Фиел 5, Александър Ткачов 2 - Роман Брагин-либеро (АСПАРУХ АСПАРУХОВ 5, Игор Коваликов 1, Тимофей Павлов, Иля Морозов, Иля Юлмухаметов 4, Михаил Кашатанов-либеро)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ТРОИЦКИ

ЕНИСЕЙ: Максим Крескин 4, Роман Мурашко 20, Максим Бочаров 20, Семьон Дмитриев 10, Антон Максимов 8, Игор Филипов 8 - Александър Янутов-либеро (Виталий Фетцов)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ.